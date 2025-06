Devyne Rensch staat versteld van Ajax-speler: 'Bizar, hij kan uitzonderlijke dingen bereiken'

Devyne Rensch is enorm onder de indruk van Jorrel Hato, zo vertelt de rechtervleugelverdediger in gesprek met Soccernews. Het tweetal vulde afgelopen seizoen tot de winterstop steevast samen de backposities bij Ajax in.

Francesco Farioli zag in Hato namelijk meer een linksachter dan een linkercentrale verdediger. Rensch was de rechtsback van dienst en kreeg de voorkeur boven Anton Gaaei, voordat hij in de winterwindow naar AS Roma verkaste.

Hij keek echter zijn ogen uit als hij samen met de pas negentienjarige Rotterdammer het veld deelde. "Bizar", klinkt het vol lof. "Het is zo’n goede speler en ook een goed mens, dat is belangrijk in de voetballerij."

In de voorbije maanden werd Hato gelinkt aan allerlei Europese grootmachten. "Zijn plafond ligt heel hoog, dus hij kan nog veel stappen zetten. Ik zeg altijd tegen hem: Blijf hard werken en in jezelf geloven. Dan kan hij uitzonderlijke dingen bereiken", meent Rensch.

Met Youri Regeer en Kenneth Taylor bewaart Rensch ook een extra speciale band. Het drietal speelde samen in de jeugd en bij Jong Oranje. Daar treffen ze elkaar nu weer, in de voorbereiding op het jeugd-EK.

"Het is goed om ze na een lange tijd weer te zien", aldus de back. "Ik ben trots op hoe hard ze hebben gewerkt. Het is jammer dat ze geen kampioen zijn geworden. Dat had ik heel erg gehoopt, want ik blijf hun grootste fan."

In Rome speelt hij samen met Anass Salah-Eddine, die uiteraard ook een verleden heeft in de jeugd van Ajax. "Het is bijzonder dat we daar samen spelen en ook samen bij Jong Oranje zitten. Ik ken hem goed. We wonen daar op een minuut van elkaar en kunnen op de club Nederlands praten, dus dat is altijd fijn."