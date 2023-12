Devyne Rensch: ‘Soms is die kritiek van hem veel te heftig en gaat het te ver’

Devyne Rensch vindt Marco van Basten soms te ver gaan in zijn kritiek, zo erkent de veelzijdige verdediger in aanloop naar het voor Ajax cruciale Europa League-duel met AEK Athene van donderdag. Van Basten haalde enkele maanden geleden hard uit naar Rensch en vond hem het niveau van SC Cambuur benaderen.

"Rensch, dat is echt niveau-Cambuur. Die gaat constant in de fout, hier ook bij dat penaltymoment", zei Van Basten begin september bij Rondo, nadat hij Rensch had zien spelen in het uitduel van Ajax met Fortuna Sittard (0-0). Rensch greep in dat duel te laat in en maakte een overtreding op Tijjani Noslin, die de penalty vervolgens over schoot.

Reactie Rensch

Rensch reageert ruim drie maanden later op de harde woorden van Van Basten. "Marco is wel iemand van veel kritiek, die niet snel tevreden is. Ik heb ook een paar dingen gezien die hij zei over spelers, wat niet waar is, zal ik maar zeggen. Maar ja, het is Marco", verzucht de verdediger van Ajax bij ESPN.

In de optiek van Rensch mag de kritiek soms wel wat minder. "Soms is die kritiek veel te heftig en gaat het te ver. Ik vind dat ze ons soms ook een steuntje in de rug kunnen geven in plaats van zo erg kritiek te geven. Het is wat het is. Zij zitten daar ook. Het is hun werk denk ik. Ik probeer uit die kritiek motivatie te halen", blijft de Ajacied ondanks alles strijdvaardig.

Rensch weet dat Van Basten kritisch was op het moment dat Ajax onderaan de Eredivisie bungelde en dramatische presteerde. "Als Ajax op de laatste plek staat, dan gaat er iets niet goed. Dat kan natuurlijk niet. Ook mijn prestaties waren niet goed genoeg", kijkt hij kritisch naar zichzelf. "Het was gewoon heel slecht. Het moest veel beter en dat wist ik zelf ook."

Gaandeweg het seizoen ging Rensch naar eigen zeggen steeds beter spelen. Desondanks verstomde de kritiek aan zijn adres niet. "Ik speelde een paar duels goed, maar de kritiek blééf maar komen. En soms is dat niet terecht. In Nederland is de kritiek altijd wel een beetje te heftig."

Van 't Schip

John van 't Schip kreeg woensdag op de persconferentie van journalist Cristian Willaert te horen dat zijn vriend Van Basten het meest kritisch is op Brian Brobbey en Rensch. Spelers die zich volgens Willaert 'zo'n beetje het beste hebben ontwikkeld bij Ajax'. "Hij moet maar kritiek blijven hebben dan", antwoordde Van 't Schip met een glimlach op zijn gezicht.

