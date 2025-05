Devyne Rensch en Anass Salah-Eddine krijgen niet Francesco Farioli, maar andere Italiaan voor de groep bij AS Roma

Gian Piero Gasperini staat op het punt om de nieuwe trainer van AS Roma te worden, zo meldt Fabrizio Romano donderdagmiddag. De 67-jarige trainer nam dinsdag het besluit om Atalanta na dit seizoen na negen jaar te verlaten. Gasperini blijft hoogstwaarschijnlijk dus wel behouden voor de Serie A.

De Italiaan stond sinds de zomer van 2016 aan het roer bij Atalanta. Gasperini was liefst 439 wedstrijden de eindverantwoordelijke en won vorig seizoen de Europa League, ten koste van het Bayer Leverkusen van Xabi Alonso.

Het contract van de trainer bij Atalanta loopt eind juni af. De club bood hem een nieuwe verbintenis aan, maar Gasperini besloot zijn geluk ergens anders te zoeken. Bij AS Roma, zo blijkt nu dus.

Claudio Ranieri stond sinds november aan het roer bij de Romeinen, maar gaat na de zomer verder als adviseur voor de directie. Daarom hield hij zich de laatste maanden bezig met de zoektocht naar zijn opvolger. Onder anderen Francesco Farioli en Cesc Fàbregas werden genoemd, maar de keuze is dus op Gasperini gevallen.

Laatstgenoemde was vóór zijn dienstverband bij Atalanta de eindverantwoordelijke bij onder meer Genoa, Palermo en Inter. Voor hoeveel seizoenen Gasperini gaat tekenen in Rome is nog niet bekend. Er wordt op korte termijn wel witte rook verwacht.

Roma komt komend seizoen uit in de Europa League, nadat de club als vijfde eindigde in de Serie A. Atalanta eindigde op de derde plaats. Met zijn oude werkgever was Gasperini dus het miljardenbal ingegaan.