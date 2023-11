Devyne Rensch: ‘Die jongen had tijd nodig bij Ajax, maar voetbalt nu beter’

Donderdag, 9 november 2023 om 22:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:59

Devyne Rensch neemt het op voor zijn ploeggenoten Silvano Vos en Josip Sutalo. Eerstgenoemde verdediger maakte donderdag zijn rentree bij Ajax na een periode van blessureleed, maar kon in zijn nieuwe rol als doorschuivende achterhoedespeler een nederlaag tegen Brighton & Hove Albion (2-0) niet voorkomen. "We waren zeker niet kansloos", zegt Rensch tegenover Ajax Life.

Vos leidde met een slechte pass de 0-1 van Ansu Fati in. Rensch neemt het zijn pas achttienjarige ploeggenoot niet kwalijk. "Je wil nooit een fout maken. Dat is lastig voor zo’n jonge jongen."

"Zelf heb ik ook fouten gemaakt toen ik nog jong was. Het is belangrijk dat teamgenoten je dan steunen. Hij gaat nog wel meer fouten maken. En ik ook. Maar je moet sterk blijven."

Rensch heeft ook oog voor zijn verdedigingspartner Sutalo. De Kroaat werd deze zomer voor minimaal 20,5 miljoen euro overgenomen van Dinamo Zagreb en begon dramatisch in Amsterdam, maar is zich volgens Rensch aan het herpakken.

"In de voetballerij krijg je weinig tijd om te wennen", weet Rensch. "Maar het is een goede jongen en een goede speler. Hij had tijd nodig om zich aan te passen, maar voetbalt nu beter. Ik zie hem stappen maken."

Zelf speelde Rensch na lange tijd weer eens centraal achterin. De Ajacied kreeg van John van 't Schip de opdracht om in balbezit naar het middenveld door te schuiven. Rensch speelde in de jeugd geregeld centraal achterin, maar moest toch even wennen.

“Je moet de switch in je hoofd maken, vooral in het positie kiezen. De trainer wilde met mij een man meer creëren op middenveld, om zo voetballend meer te laten zien.”