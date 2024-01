Dest waakt voor terugkeer bij Barça: ‘Hij is daar nog, dus ik ga nu niet terug’

Sergiño Dest is dit seizoen een van de sterkhouders bij PSV, maar de vleugelverdediger staat nog altijd onder contract bij FC Barcelona. De Eindhovenaren hebben weliswaar een koopoptie in het huurcontract bedongen, de kans bestaat dat Dest na dit seizoen terugkeert in Catalonië. De Amerikaan hoopt niet op een langer dienstverblijf bij Barcelona zolang Xavi daar trainer is, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Dest koos afgelopen zomer voor een verhuurperiode bij PSV. 23-jarige rechtspoot komt al enige tijd niet meer in de plannen voor in Barcelona en wordt voor de tweede keer verhuurd door de Spaanse topclub.

In het seizoen 2022/2023 speelde Dest voor AC Milan. Het avontuur in de Serie A werd absoluut geen succes: in een hele jaargang kwam hij tot slechts veertien optredens, waarvan vier als basisspeler.

Na zijn mislukte avontuur bij Milan kon Dest zich afgelopen zomer wederom gaan opwarmen voor een uitleenbeurt. Zijn voormalig werkgever Ajax informeerde naar hem, maar uiteindelijk koos de 32-voudig international van Amerika voor PSV.

De koploper in de Eredivisie heeft een koopoptie op Dest en er is een reële kans dat de vleugelverdediger na dit seizoen ook in het Philips Stadion onder contract staat. "Ik denk dat zowel Barcelona, PSV als ik daarover iets te zeggen heeft", vertelt Dest tegenover VI. "En op dit moment is het te vroeg om het daarover te hebben. Dat kan aan het eind van het seizoen worden besproken."

Volgens de rechtsback, die dit seizoen veelal als linksachter speelt, kan het dus nog alle kanten op. "Misschien blijf ik, misschien ga ik. Malik (Tillman, red.) zit met PSV en Bayern München in een zelfde soort situatie, maar gelukkig hoeven we daar nu nog niet uit te komen."

Een terugkeer bij Barcelona behoort dus tot de mogelijkheden, maar dan moet er wel wat veranderen in het Camp Nou. "Xavi zit er nu nog. Dus op dit moment nee, dat wordt te lastig. Eerst kampioen worden met PSV, dan zien we wel wat er daarna gebeurt", besluit Dest.

