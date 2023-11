Dest verkeek zich totaal op afscheid van Messi bij Barcelona: ‘En dan opeens...’

Woensdag, 15 november 2023 om 18:33 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:50

Sergiño Dest heeft in gesprek met PSV TV teruggeblikt op het afscheid van Lionel Messi bij FC Barcelona. Aan het dienstverband van het clubicoon van de Catalanen kwam in 2021 een einde. Dest stond op dat moment onder contract bij Barcelona en maakte de afscheidsspeech van Messi live in de zaal mee. Dest viel op wegens zijn opvallende outfit, wat hem online op het nodige commentaar kwam te staan. Zelf zit de 23-jarige Almeerder daar niet zo mee.

Presentatrice Maddy Janssen geeft een voorzetje en vraagt of de spelers van Barcelona hielden van basketbal. "Dat deden ze wel. Iedereen deed dat wel in het team. We hadden een basketbalkorfje in de kleedkamer van de gym." Janssen vraagt of Dest daarom een basketbaltenue aan had bij het afscheid van Messi. "Iedereen zegt dat, maar het was geen basketbaltenue", lacht Dest. "Het lijkt echt op een basketbaltenue, maar het was eigenlijk een... Het was een ander merk, maar het was geen basketbal."

"Iedereen vond het niet gepast", lacht Dest verder. De meeste aanwezigen in de zaal waren deftig gekleed voor het afscheid van Messi. Dest was dat niet, waardoor hij al snel opviel. Dest ging dan ook viraal op sociale media. Journalist Alex López onthulde een jaar later dat Dest van plan was naar het strand te gaan en niet helemaal op de hoogte was van het afscheid van Messi. Toen de club Dest wel te pakken kreeg, had de Amerikaans international geen tijd meer om zich om te kleden.

Sergiño Dest (uiterst rechts) applaudisseert voor Lionel Messi.

"Ik heb zelf ook gelachen om de comments", vertelt Dest. "Ik word niet geraakt of zo, ik vond het ook grappig. Ik wist niet dat het (afscheid, red.) zo groot zou worden. Natuurlijk zou je dat wel moeten weten, omdat het zo'n grote speler is, maar ik dacht: we doen het ergens in de kleedkamer. Met het team. En dan opeens... Hij (Messi, red) moest er wel om lachen. Iedereen vond het wel grappig. Natuurlijk was het misschien niet gepast, maar die comments maken me echt niet uit. Ik moest het eigenlijk gewoon weer doen bij Agüero." De spits kondigde een half jaar na het vertrek van Messi zijn pensioen aan.

Dest stelt dat van alle spelers met wie hij heeft samengespeeld, Messi het meeste indruk op hem gemaakt heeft. "Ik wil er wel over nadenken, maar het wordt moeilijk. De manier hoe hij passjes zag. Ook al speel je hem een lastige bal in, hij controleert hem altijd goed. Soms geeft hij van die passes waarbij je denkt: hoe zie jij dat al? Dat is iets goeds wat hij heeft. Vandaar dat hij ook al die Ballon d'Ors heeft gewonnen (acht keer, red.)."

Dest kwam uiteindelijk tot 72 duels voor Barcelona, waarin de aanvallend ingestelde verdediger goed was voor drie goals en vier assists. Een onverdeeld succes werd zijn periode in LaLiga echter niet. Onder Xavi, de opvolger van Ronald Koeman, hoefde Dest niet op veel speeltijd te rekenen. Afgelopen seizoen werd hij daarom aan AC Milan verhuurd, waarbij de Italianen een optie tot koop bedongen.

Ook in Milaan wilde het echter niet helemaal vlotten. Verdeeld over 14 wedstrijden kwam Dest aan 632 speelminuten. Trainer Stefano Pioli zag Dest niet als een vaste waarde voor de basis en dus keerde hij terug naar Barcelona. Afgelopen zomer sloeg PSV toe en in Eindhoven doet hij het vooralsnog uitstekend. Dest is de laatste weken verzekerd van een basisplaats op de linksbackpositie. PSV kan Dest na dit seizoen voor naar verluidt tien miljoen euro definitief overnemen van Barcelona, waar hij tot medio 2025 vastligt.