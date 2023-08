Dest noemt 3 redenen waarom hij PSV boven andere clubs met interesse verkoos

Maandag, 21 augustus 2023 om 10:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:55

Sergino Dest kijkt ernaar uit om het seizoen op huurbasis bij PSV af te maken. De Eindhovenaren presenteerden de 22-jarige verdediger maandagochtend als nieuwe aanwinst. In zijn eerste interview tegenover PSV TV laat Dest weten een warm welkom te hebben gehad.

“Het voelt top”, zegt de Amerikaans international tegenover het clubkanaal van PSV. "Ik ben zeker blij om voor deze club te spelen.” Dest verkoos een uitleenbeurt aan PSV naar verluidt boven OGC Nice, een niet nader genoemde Portugese topclub en een club uit de Premier League. “PSV was elke dag met me bezig en dat gaf me een goed gevoel”, geeft Dest aan. “Ze waren pusherig op een goede manier. Toen dacht ik: ze willen me echt. Ik moet naar een club waar ik gewaardeerd word.”

De aanwezigheid van oude bekenden zoals technisch directeur Earnest Stewart speelden daarnaast ook een belangrijke rol in de keuze van Dest om Barcelona voor PSV te verruilen. “Natuurlijk kende ik ook al een paar mensen in het team: Noa Lang, Luuk de Jong, de Amerikaanse jongens Ricardo Pepi en Malik Tillman. Ik kende Earnie natuurlijk ook al. Hij wilde mij er graag bij hebben.”

Een andere reden om voor PSV te kiezen is dat hij verwacht dat de speelstijl van trainer Peter Bosz enorm bij hem past. De vleugelverdediger vindt het heerlijk om ‘eventjes terug te zijn in zijn oude huis Nederland’ en zegt bij PSV te komen als dezelfde type voetballer die Ajax in 2020 voor Barcelona verliet. “Ik houd natuurlijk van een mooie dribbel en een mooie actie, maar wil dit jaar werken aan mijn rendement en zorgen dat ik veel assists kan geven. De afgelopen jaren heb ik natuurlijk veel ervaring opgedaan in grotere competities.”