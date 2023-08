Dest kiest voor verrassend rugnummer bij PSV: ‘Wel gek voor een backie’

Maandag, 21 augustus 2023 om 13:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:24

PSV heeft met Sergino Dest een gewenste defensieve versterking binnen. De 22-jarige verdediger wordt komend seizoen door de Eindhovenaren gehuurd en gaat in het Philips Stadion met rugnummer 8 spelen. PSV kan Dest na dit seizoen voor om en nabij de 10 miljoen euro definitief overnemen van de Catalanen.

De Amerikaanse Nederlander laat weten fit te zijn. “Ik heb gewoon de voorbereiding meegedraaid bij Barcelona en dus al een tijdje getraind”, zegt hij tegenover PSV TV. “Het enige wat nog mist is wedstrijdritme. Ik heb wel wat oefenduels gespeeld, maar nog geen negentig minuten. Ik denk dat ik al wel fit genoeg ben om mezelf te kunnen laten zien.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dest blikt ook alvast vooruit op het komende tweeluik van PSV met Rangers in de play-offs van de Champions League. De Amerikaans international is speelgerechtigd en kan dinsdag in het heenduel mogelijk al zijn debuut maken. “Ik heb er vertrouwen in dat we ze gaan uitschakelen. En dat wij naar de Champions League gaan. PSV heeft gewoon een heel goed team dit jaar. Ze zetten hoog druk na balverlies. Ik heb vertrouwen in een goede afloop tegen Rangers. We moeten echt de groepsfase van de Champions League halen.”

Bij PSV gaat Dest komend seizoen verrassend genoeg met rugnummer 8 spelen. “Ik kreeg een paar rugnummers doorgestuurd die nog beschikbaar waren”, legt de rechtspoot uit. “Die andere rugnummers waren niet zo aantrekkelijk. Ik dacht: rugnummer 8 is wel gek voor een ‘backie’, maar ik ben aanvallend ingesteld, het is een nummer voor de basiself. Weet je wat: ik ga er gewoon voor. Wie weet bevalt het goed en ben ik trefzeker met rugnummer 8.”