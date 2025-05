Desiré Doué schrijft geschiedenis in Champions League-finale; PSG koerst af op glansrijke zege

Desiré Doué beleeft zaterdag de avond van zijn leven. De negentienjarige vleugelaanvaller, die komende week twintig wordt, heeft op het moment van schrijven een assist en twee doelpunten achter zijn naam staan. Nooit eerder was een speler direct betrokken bij drie doelpunten in de Champions League-finale, weet Opta. PSG leidt vlak voor tijd met 4-0.

Doué liet zijn kwaliteiten al vroeg in de wedstrijd zien. Het toptalent ontving de bal van Vitinha en in plaats van direct, blind uit te halen, leverde hij een slim passje op Achraf Hakimi. De Marokkaan schoot raak tegen zijn ex-club: 1-0.

Na nog geen twintig minuten werd het ook 2-0. Nicolò Barella probeerde tevergeefs de bal binnen te houden, waarna PSG counterde. Ousmane Dembélé sprintte naar voren en bediende Doué, wiens uithaal via Federico Dimarco binnenviel.

Alle spanning was verdwenen toen de pijlsnelle Doué alleen op Yann Sommer af kon gaan en beheerst de bal in de rechterbenedenhoek schoot: 3-0. Daarmee was het voor beide clubs wel duidelijk dat de overwinning naar het oppermachtige PSG zou gaan.

Een goal en twee assists voor Doué, die daarmee een record op zijn naam schreef en een applauswissel kreeg van trainer Luis Enrique. Ondertussen vierden de PSG-fans feest op de tribunes.

Doué werd tevens de op twee na jongste doelpuntenmaker in een Champions League-finale. Het werd daarna ook nog 4-0. Dembélé stuurde Khvicha Kvaratskhelia de diepte in en rondde keurig af achter de andermaal kansloze Sommer: 4-0.