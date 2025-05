Désiré Doué in illuster rijtje met Kluivert met 2-0 voor PSG tegen Inter

Désiré Doué verdubbelde de voorsprong van Paris Saint-Germain tegen Inter in de finale van de Champions League. De behendige vleugelaanvaller schaarde zich met de 2-0 in een illuster rijtje wat betreft doelpunten in de eindstrijd van het miljardenbal. Hij maakte na rust ook de 3-0 voor PSG.

Doué zag een van richting veranderd schot in de zestien van Inter langs doelman Yann Sommer in het doel verdwijnen. De vleugelaanvaller van PSG komt daarmee op de derde plaats van de ranglijst van jongste doelpuntenmakers in Champions League-finales.

De prestigieuze lijst wordt aangevoerd door Patrick Kluivert. Hij was 18 jaar en 327 dagen oud toen hij Ajax naar de eindzege in de Champions League schoot in 1995, met AC Milan als tegenstander. Negen jaar later, in 2004, was Carlos Alberto, toen 19 jaar en 167 dagen oud, trefzeker voor FC Porto, dat in de finale afrekende met AS Monaco.

Doué, die het de verdedigers van Inter soms erg lastig maakt, is 19 jaar en 361 dagen oud en heeft voorlopig de derde plaats in handen. De jonge aanvaller maakt het hele seizoen al indruk bij PSG, dat met overmacht kampioen werd in de Ligue 1.

De openingstreffer in de finale kwam overigens van de voet van Achraf Hakimi, die vanwege zijn verleden bij Inter sober feestvierde. Hij is overigens pas de tweede speler in de historie die in de eindstrijd van de Champions League tegen zijn oude club scoort. Kingsley Coman deed dat namens Bayern München tegen PSG in 2020.

Het is ook pas de tweede keer sinds 1956 dat een finalist na twintig minuten spelen met 2-0 leidt. Stade Reims stond destijds al met 0-2 voor, om uiteindelijk met 4-3 te verliezen van Real Madrid.

Mocht PSG winnen van Inter, dan is de eerste eindzege in de Champions League ooit een feit. De club uit Parijs bereikte ook in 2020 de eindstrijd, maar die ging verloren tegen Bayern.