Deschamps maakt Franse selectie bekend en roept jongste speler sinds 1914 op

Donderdag, 9 november 2023 om 14:50 • Wessel Antes • Laatste update: 15:01

Warren Zaïre-Emery maakt deel uit van de selectie van Frankrijk voor de duels met Gibraltar en Griekenland, zo heeft bondscoach Didier Deschamps donderdag bekendgemaakt. De zeventienjarige middenvelder van Paris Saint-Germain, geboren op 8 maart 2006, is de jongste speler sinds 1914 die wordt opgeroepen voor les Bleus. Zaïre-Emery is donderdag, op de dag van zijn eerste oproep, precies zeventien jaar en acht maanden oud.

Zaïre-Emery is ondanks zijn leeftijd al bijna niet meer weg te denken uit de basis van PSG. De centrale middenvelder speelde dit seizoen al 1.175 minuten mee bij de Parijzenaren, verdeeld over 14 optredens. Daarin was Zaïre-Emery goed voor twee doelpunten en vijf assists. Met zijn spel veroverde de rechtspoot, die in Parijs slechts tot medio 2025 vastligt, de afgelopen maanden in razendsnel tempo het hart van menig voetballiefhebber.

?? Les 2??3?? Bleus appelés pour le ?????????????? ?????????????????????????? ???? ??'????????´?? ???????? ???? 1ère convocation pour Warren Zaïre-Emery ??#FiersdetreBleus pic.twitter.com/IbIHZb80Jm — Equipe de France ?? (@equipedefrance) November 9, 2023

Ook Deschamps is inmiddels overtuigd. Zaïre-Emery, die vorig seizoen nog deel uitmaakte van het Frankrijk Onder 17 dat Europees kampioen werd, mag zich komende interlandperiode voor het eerst melden bij de hoofdmacht van les Bleus. Tijdens de afgelopen twee interlandperiodes was Zaïre-Emery nog aanvoerder van Frankrijk Onder 21, dat wordt gecoacht door Thierry Henry.

Voor een plek op het middenveld in de 23-koppige selectie van Frankrijk gaat Zaïre-Emery concurreren met Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa) en Adrien Rabiot (Juventus). De kans op speeltijd voor Zaïre-Emery lijkt aanzienlijk groot, daar Frankrijk zich reeds heeft geplaatst voor het EK van 2024 in Duitsland.

Süleyman Öztürk

In een video-item van Voetbal International oogste Zaïre-Emery deze week enorm veel lof van journalist Süleyman Öztürk, die het tienertalent dit seizoen al meerdere keren in zijn Elftal van de Week heeft gezet. “Wat ik leuk vind aan Warren Zaïre-Emery, is dat hij heel vaak loopacties maakt om passlijnen open te zetten. Dat doen jongens van 25 jaar, zoals een John McGinn (29 jaar, red.) bij Aston Villa. Zaïre-Emery loopt ook nog eens door, omdat hij weet dat hij de volgende actie in balbezit kan komen.”

"Dan denk ik: iemand die net zeventien jaar is en dat al doorheeft… Jeetje, dat vind ik echt waanzinnig.”, vervolgde de journalist. “Zaïre-Emery doet het niet één keer, dat je denkt: het kan toeval zijn. Kenneth Taylor maakt bij Ajax bijvoorbeeld ook weleens zulke loopacties en de volgende keer doet hij het niet en denk je: oh, hij snapt het niet... Zaïre-Emery is Taylor met meer techniek, overzicht, snelheid en kracht. Hij is Kenneth Taylor keer tien.”

Zaïre-Emery brak in februari een record toen hij tijdens de kraker tegen Bayern München in de basis mocht starten in de achtste finales van de Champions League. Met zijn 16 jaar en 343 dagen werd hij de jongste basisspeler ooit in de knock-outfase van het miljardenbal. Inmiddels heeft Zaïre-Emery al 45 officiële duels achter zijn naam staan voor les Parisiens, waarin hij goed was voor 4 goals en 5 assists.