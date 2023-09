Dertien debutanten in Jong Oranje-selectie; Van Bommel gaat vader achterna

Vrijdag, 1 september 2023 om 14:45 • Jan Hoeksema

Michael Reiziger heeft voor het eerst als trainer van Jong Oranje zijn selectie bekendgemaakt. De nieuwbakken bondscoach heeft dertien debutanten opgeroepen, waaronder Ruben van Bommel, Jorrel Hato en Isaac Babadi. Met deze selectie gaat Reiziger de eerste wedstrijden in de kwalificatie voor het EK in 2025 tegemoet.

Naast de debutanten zitten er ook een hoop bekende namen in de selectie. Zo heeft Reiziger onder meer Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Ryan Gravenberch geselecteerd. Laatstgenoemde staat aan de vooravond van een vertrek bij Bayern München. De middenvelder gaat op Deadline Day naar alle waarschijnlijkheid bij Liverpool te tekenen.

Voor Van Bommel is de uitverkiezing een volgende stap in zijn vlotte carrière. De 19-jarige linksbuiten maakte deze zomer de overstap naar AZ, nadat hij slechts één seizoen actief was in de Keuken Kampioen Divisie met MVV. Als Van Bommel zijn debuut maakt voor Jong Oranje, treedt hij in de voetsporen van zijn vader Mark. De huidige trainer van Royal Antwerp speelde zelf 27 interlands voor het Nederlandse beloftenelftal.

Jong Oranje opent de kwalificatiecyclus binnenkort tegen Moldavië en Noord-Macedonië, op respectievelijk 8 en 12 september. De Nederlandse talenten gaan proberen zich te plaatsen voor het eindtoernooi in Slowakije. De andere tegenstanders in de kwalificatiepoule zijn Zweden, Georgië en Gibraltar.

De volledige selectie van Jong Oranje:

Doelmannen: Hugo Wentges (ADO Den Haag, Calvin Raatsie (FC Utrecht), Dani van den Heuvel (Leeds United).

Verdedigers: Tyrese Asante (ADO Den Haag), Devyne Rensch (Ajax), Anass Salah-Eddine (Ajax), Jorrel Hato (Ajax), Finn van Breemen (FC Basel), Rav van den Berg (Middlesbrough), Youri Baas (NEC), Ki-Jana Hoever (Stoke City).

Middenvelders: Kenneth Taylor (Ajax), Ryan Gravenberch (FC Bayern München), Youri Regeer (FC Twente), Calvin Twigt (FC Volendam), Dirk Proper (NEC), Isaac Babadi (PSV).

Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Ruben van Bommel (AZ), Sontje Hansen (NEC), Emanuel Emegha (RC Strasbourg), Noah Ohio (Standard Luik), Million Manhoef (Vitesse).