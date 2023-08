Derksen ziet Mislintat fout maken: ‘Ajax had hem altijd moeten nemen’

Donderdag, 17 augustus 2023 om 07:20 • Wessel Antes • Laatste update: 07:21

Johan Derksen is van mening dat Ajax een groot keepersprobleem heeft, zo zegt hij in Vandaag Inside. Volgens de Snor had technisch directeur Sven Mislintat deze zomer in zee moeten gaan met sc Heerenveen-doelman Andries Noppert. Door de blessures van Gerónimo Rulli (schouder) en Remko Pasveer (gebroken hand) moet trainer Maurice Steijn terugvallen op Jay Gorter (23) of zomeraanwinst Diant Ramaj (21), maar Derksen stelt dat de ervaren Noppert het probleem had kunnen oplossen. “Ajax heeft drie keepers die niet goed genoeg zijn.”

Derksen wakkert het probleem onder de lat bij Ajax woensdagavond zelf aan. “Wat denk je nou van dat keepersprobleem bij Ajax? Kijk, regeren is vooruitzien. Ajax heeft drie keepers die niet goed genoeg zijn en een veteraan van 41 (Pasveer is 39, red.) als de echte keeper uitvalt. Dat is een groot probleem, want haal nu nog maar eens een goede keeper!” Presentator Wilfred Genee dropt vervolgens de naam van Noppert, waarna Derksen instemt. “Ajax had hem altijd moeten nemen. Ik denk dat hij beter is dan die eerste keeper die ze nu hebben, maar met die lange benen past hij zeker weer niet bij Ajax of zo?”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens het Algemeen Dagblad krijgt Gorter voorlopig staan onder de lat bij Ajax. De Amsterdammer was afgelopen zaterdag in het thuisduel met Heracles Almelo (4-1 winst) de vervanger van Rulli nadat het misging voor de Argentijn. Volgens journalist Johan Inan is Mislintat niet van plan om nog de transfermarkt te betreden voor een nieuwe keeper. Achter Gorter wordt Ramaj, die voor ruim 4 miljoen euro overkwam van Eintracht Frankfurt, de tweede keus tot Pasveer of Rulli terugkeert. De talentvolle Charlie Setford (19) lijkt voor nu de derde doelman te zijn.

Ajax heeft de komende maanden dus een vrij onervaren keepersbestand. Gorter keepte pas vier duels voor het eerste elftal van de Nederlandse recordkampioen, maar deed wel al ervaring op bij Go Ahead Eagles (42 wedstrijden) en Aberdeen (4 wedstrijden). Ramaj keepte de afgelopen seizoenen slechts twee officiële duels in de hoofdmacht van Eintracht, waardoor men in Duitsland verbaasd opkeek van de opgeleverde transfersom. Setford staat op achttien wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Noppert, die door Genee en Derksen naar voren wordt geschoven, ligt bij Heerenveen slechts tot medio 2024 vast. Transfermarkt schat zijn waarde in op 4,5 miljoen euro. Een soortgelijk bedrag als is betaald voor Ramaj.