Derksen ziet louche praktijken bij Ajax: ‘Er zijn mensen die meeprofiteren’

Vrijdag, 15 september 2023 om 23:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:08

Johan Derksen lijkt het beleid van Sven Mislintat bij Ajax niet te vertrouwen. De analist van Vandaag Inside vindt dat de directeur voetbalzaken 'de indruk wekt dat er achter de schermen wordt gehandeld' door voor bepaalde spelers meer dan de vraagprijs te bieden. "Dan zijn er mensen die meeprofiteren", aldus Derksen.

De oud-linksback weet dat tijdelijk algemeen directeur Jan van Halst niet blij is met de kritiek van Maurice Steijn aan het adres van Mislintat. Steijn nam na het duel met Fortuna Sittard (0-0) afstand van alle aankopen. "Jan van Halst is als commissaris (en interim-directeur, red.) not amused", meldt Derksen. "En nu? Nou, ik denk dat ze zich doodlachen bij Ajax om Jan van Halst. Dit gaat mis als ze zondag van FC Twente verliezen. Daarna spelen ze in de Europa League tegen Olympique Marseille, die verliezen ze ook. Dan komt Feyenoord, die verliezen ze ook. Dan is het paniek in de Johan Cruijff ArenA."

Derksen vreest dat de baan van Steijn dan op de tocht staat. "Steijn krijgt de schuld, maar de technisch directeur is verantwoordelijk voor alles. Hij heeft alleen maar tweededivisie-spelers binnengehaald." René van der Gijp voegt toe: "Die Chupa Akpom, daarvan was gewoon bekend dat hij voor vijf à zes miljoen euro werd aangeboden overal. In de Premier League hebben ze werkelijk lopen leuren met die gozer. De prijs werd steeds minder en minder." Overigens kwam Mike Verweij van De Telegraaf vrijdag met vergelijkbaar nieuws over Akpom.

Mislintat wekt geen vertrouwen bij Derksen met zijn handelwijze. "Hij heeft met geld gesmeten en dan wek je de indruk dat er achter de schermen wordt gehandeld. Dan zijn er mensen die meeprofiteren. Zeker met buitenlandse spelers zijn er altijd mensen die meedelen." Derksen begrijpt überhaupt niet waarom Ajax met de Duitser in zee is gegaan. "Wie heeft hem aangesteld? Hoe komen ze aan die man? Maurits Hendriks (Chief Sports Officer, red.)? Dat is een ramp, als je die man in huis haalt. De redding voor Ajax is die man die straks van AZ overkomt (Alex Kroes, red.). Die heeft wel overzicht. Die kun je om een boodschap sturen."