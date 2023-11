Derksen ziet iets ongelooflijks bij Ajax: ‘Zou me nooit meer buiten laten zien’

Woensdag, 1 november 2023 om 13:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:47

Johan Derksen was dinsdagavond in Vandaag Inside niet mild voor Jan van Halst. De vaste tafelgast van het praatprogramma snapt er bijvoorbeeld weinig van dat de tijdelijke algemeen directeur van Ajax na het zetten van de handtekeningen op de foto gaat met John van 't Schip. Laatstgenoemde maakt het seizoen als interim-coach af in Amsterdam.

"Ik vind het zo leuk dat Jan van Halst nog altijd met nieuwe mensen op de foto staat. Jan rijdt helemaal vanuit Enschede, terwijl niemand hem serieus neemt, voor de foto", aldus Derksen met gevoel voor cynisme. Valentijn Driessen is het roerend eens met zijn tafelgenoot. "De man is veroorzaker van alle ellende en die staat leuk en vrolijk handjes te geven."

"Hij zat ook op de tribune bij PSV, op het ereterras", verwees Derksen naar het bezoek van Van Halst aan de uitwedstrijd van Ajax in Eindhoven, die in een 5-2 nederlaag eindigde. "Ik zou me nooit meer buiten durven laten zien." Presentator Wilfred Genee wierp direct op dat dat bij de werkzaamheden van Van Halst als algemeen directeur hoort.

"Hij heeft er een puinhoop van gemaakt", had Driessen geen boodschap aan de woorden van Genee, die concludeerde dat Van Halst beter thuis kan blijven tijdens duels van Ajax. "Ja, tuurlijk. Gewoon onder de tribune gaan zitten en je niet vertonen", counterde Driessen, tot hilariteit van onder meer Genee en René van der Gijp.

Derksen verlegde de aandacht vervolgens naar de malaise die Ajax al enige tijd flinke speelt. "De hele teloorgang is wel veroorzaakt door buitenstaanders. Vroeger hadden we echte Ajacieden en dat waren ook vaak rijke patsers, die met dedain op ons neerkeken. Maar die hadden allemaal wel een Ajax-hart, hè."

Van Halst werd begin september benoemd tot algemeen directeur van Ajax. Hij zal die functie vervullen totdat Alex Kroes aantreedt in de Johan Cruijff ArenA. De voormalig AZ-directeur kan vanwege een concurrentiebeding officieel pas op 15 maart 2024 aan de slag bij de Amsterdammers als algemeen directeur, maar Michael van Praag en Louis van Gaal doen er alles aan om hem eerder naar Ajax te halen.

Ondertussen neemt Van Halst de honneurs waar. Een zware taak, zo oordeelt de interim-directeur. "Het is intensief en heftig af en toe. De club heeft mij gevraagd om de periode tot aan mijn opvolger te overbruggen. Daar heb ik mee ingestemd en ik wist dat het uitdagend was. Het is iets uitdagender geworden dan gedacht. Er wordt in deze periode veel gezegd en geschreven. Dat begrijp, maar ik bepaal zelf wat ik toelaat. Dat zorgt ervoor dat ik rustig in mijn hoofd ben", aldus Van Halst op de clubwebsite.