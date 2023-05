Derksen wil meer dan alleen Slot houden: ‘Voor club als Feyenoord nooit te duur’

Maandag, 15 mei 2023 om 22:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:43

Johan Derksen vindt dat Feyenoord na het binnenhalen van de landstitel een nieuw stadion verdient. De analist van Vandaag Inside roept de gemeente Rotterdam op om de nek uit te steken naar Feyenoord. "Voor zo'n club, die zó'n feest teweegbrengt, daar moet toch de gemeente en de industrie toch zorgen dat die niet in een gedateerd stadion speelt?", aldus Derksen.

Feyenoord onderzocht jarenlang de opties om De Kuip te renoveren of te vervangen, maar een jaar geleden ging een definitieve streep door alle bouwplannen. Zowel Feyenoord City als het renoveren werd onbetaalbaar geacht. Derksen hoopt dat de gemeente alsnog gaat helpen. "Wat mij stoort is: je moet daar toch een hypermodern stadion neerzetten wat Rotterdam als havenstad status geeft? Een stadion waarbij de tribune niet anderhalve meter op en neer gaat als de mensen juichen."

Martijn Krabbendam, die aanwezig is in de talkshow, reageert op de oproep van Derksen. "Als het te betalen is, en als het Feyenoord geld oplevert, dan wel, maar als het te duur is... Dan moet je het nooit doen. Anders moet de gemeente het betalen." Derksen: "Voor iets in een stad dat dit teweegbrengt kan het nooit te duur zijn. Aboutaleb (de burgemeester, red.) kan alle buurten ingaan en preken houden, dit is niet te realiseren. Dit kan alleen Feyenoord. De gemeente moet nu eens laten zien hoe blij ze zijn met Feyenoord."

Feyenoord speelt al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw in De Kuip. "Dit is een stadion dat gedateerd is en op instorten staat, waardoor de stad nooit meer een grote finale krijgt", zegt Derksen. "Je hebt als stad een budget voor citymarketing. Dat is zo belangrijk, want deze beelden van het kampioensfeest gaan de hele wereld over. Zo'n stad moet nu wat doen."