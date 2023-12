Derksen wijst duo aan dat Ajax moet redden: ‘Toevallig zijn ze nú beschikbaar’

Johan Derksen adviseert Ajax om per direct te breken met Louis van Gaal als adviseur. De analist van Vandaag Inside vindt dat de club in crisis behoefte heeft aan een directie die de benodigde reorganisatie intensief kan begeleiden. "Ajax moet meteen stoppen met Louis van Gaal", zegt Derksen vrijdagavond in de laatste reguliere uitzending van 2023.

Van Gaal werd op 3 oktober benoemd tot adviseur van de Raad van Commissarissen. Hoewel Derksen de expertise van Van Gaal erkent, vindt hij hem op dit moment niet de juiste man voor die positie. "Ajax heeft behoefte aan een leider, en niet aan een man die aan een golfcourt in Portugal woont en af en toe wel een klein adviesje wil geven. Er moet een vent zitten die erbovenop zit."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De mening van Van Gaal weegt momenteel zwaar door in Amsterdam, ziet Derksen. "Van Gaal wordt een beetje gezien als Jezus, zeker door zichzelf, maar het is niet zo dat hij even kan bellen vanuit Portugal... Daar moet toch een directie bovenop zitten om de hele boel te reorganiseren?!"

Derksen zou een nieuw duo aanstellen. "Als ik Ajax was... Door toevalligheden zijn ze beschikbaar... zou ik meteen Wim Jonk en Keje Molenaar binnenhalen." Beide oud-profs zijn onlangs vanwege een intern conflict vertrokken bij FC Volendam.

"Wim Jonk heeft bij Ajax uitstekend gefunctioneerd als hoofd jeugdopleiding (van 2011 tot 2015, red.)", vindt Derksen. "Die is weliswaar met een conflict vertrokken, want Dennis Bergkamp was weer van een andere partij, maar Wim Jonk heeft het uitstekend gedaan bij Ajax."

Ajax moet volledig op de schop, betoogt Derksen. "In de managementlagen zitten heel veel mensen die overbodig zijn, vooral die meneer van het Nederlands Olympisch Comité." Derksen doelt op Maurits Hendriks, die als Chief Sports Officer bij Ajax de desastreus uitgepakte komst van Sven Mislintat doordrukte.

Derksen begrijpt ook niet waarom John van 't Schip het voor elkaar kreeg om Michael Valkanis mee te nemen als assistent-coach. "Het is ook te gek voor woorden dat daar gisteren (bij de bekerwedstrijd tegen Hercules, red.) plotseling een Australiër staat te coachen. Niemand kent die man! Wat een onzin."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties