'Meneer van Dijk doet dat niet, die hangt de hele wedstrijd Beckenbauer uit'

Derksen: ‘Virgil van Dijk hangt de hele wedstrijd Beckenbauer uit bij Oranje’

Johan Derksen is bepaald niet onder de indruk van Virgil van Dijk op het EK in Duitsland. Volgens De Snor hangt de lange verdediger van Liverpool de grote leider uit bij Oranje, maar schiet hij tekort als het puur om verdedigen gaat.

"Dat hoor ik niemand zeggen, maar ik ben geen liefhebber van Van Dijk", opende Derksen zijn analyse dinsdagavond in Vandaag Inside. "Er zijn middenvelders die niet al te strak dekken. Maar als je opjaagt en hoog druk wil zetten, dan mag van de tien spelers er geen een verzaken. Dan loop je voor lul."

"Maar meneer van Dijk doet daar niet aan mee. Meneer van Dijk hangt de hele wedstrijd Beckenbauer uit. Een beetje achter de verdediging blijven hangen en dan krijgt hij een passje, die hij mooi aanneemt. Mooi sierlijk, en dan geeft hij wat aanwijzingetjes", aldus Derksen, die de aanvoerder van Oranje geen pure verdediger vindt.

"Ik zie hem nooit duelleren. Maar het is tien tegen tien bij balverlies. Dan moet hij ook meedoen. En als ze hem niet kwijt kunnen, kunnen ze hem beter naar de keeper schuiven. Zodat hij weer begint met opbouwen", schetst Derksen het ideale scenario bij balbezit van het Nederlands elftal.

"Maar Van Dijk is daar volledig overbodig. Die heeft zichzelf een hele chique functie gegeven, waardoor het hele elftal in de problemen komt", herhaalt Derksen nog maar eens dat hij Van Dijk niet optimaal vindt functioneren bij Oranje.

Rapportcijfer

Van Dijk kreeg vaneen 6 voor zijn optreden in de met 2-3 verloren wedstrijd tegen Oostenrijk. "Virgil van Dijk moest zijn verdediging direct goed organiseren, want Oostenrijk koos na de aftrap gelijk de aanval. De aanvoerder zat er net als de overige internationals na rust veel beter in."

"Van Dijk kopte uit een hoekschop maar net over, tot grote teleurstelling van hemzelf. De routinier kon in het laatste halfuur niet voorkomen dat het Nederlands elftal zijn eerste nederlaag leed van dit EK in Duitsland", zo valt te lezen in het spelersrapport.

