Derksen vindt Henderson ongeschikt voor Ajax; Driessen lacht om Sneijder

Valentijn Driessen neemt de mening van Wesley Sneijder over Jordan Henderson niet serieus, zo laat hij maandagavond weten in de uitzending van Vandaag Inside. De journalist kreeg eerder op de avond tijdens Veronica Offside kritiek van de recordinternational van Oranje vanwege zijn harde column over de middenvelder van Ajax, maar Driessen lacht om de kritiek van Sneijder. “Die voetballers houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd”, aldus Driessen.

Na de topper tussen Ajax en PSV (1-1) uitte Driessen forse kritiek aan het adres van Henderson, die in de ogen van de journalist het publiek enorm teleurstelde met zijn ‘passjes breed over vijf meter’. Sneijder begreep werkelijk niets van de column van Driessen.

“Mensen die nooit op een trainingsveld gestaan hebben, begrijpen niet hoe een groepsproces eruit ziet”, zei Sneijder maandagavond. “Henderson kwam binnen, iedereen keek tegen hem op en nu gaat hij het allemaal bepalen.”

“Valentijn heeft niet gevoetbald en snapt dat zeker niet. Valentijn heeft zo’n groepsproces nooit meegemaakt. Als zo’n speler binnenkomt, dan verandert er iets. Ajax stond wel wat beter, toch?”, besloot Sneijder.

Tijdens het programma Vandaag Inside laat Driessen, die benadrukt dat de Engelsman circa vijftien miljoen euro in tweeënhalf jaar tijd gaat opstrijken in Amsterdam, weten bij zijn standpunt over Henderson te blijven.

“Als je zó veel geld gaat betalen voor zo’n middelmatige speler die zó weinig inbreng heeft... Die voetballers houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd, daarom zegt Wesley dat. Ze dekken elkaar allemaal in”, aldus Driessen, die bijval krijgt van collega Johan Derksen.

“We hebben het gezegd, hè. Hij voegt niks toe. Bij die goede spelers van Liverpool kon hij een beetje het vuile werk opknappen, maar hij gaat Ajax niet beter maken of redden. Hij hobbelt wel mee en het is een vriendelijke jongen in zijn team”, besluit Derksen.

