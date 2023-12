Derksen verwerpt vergelijking tussen Ajax en Feyenoord: ‘Ajax is andere klasse’

Johan Derksen is kritisch op Ajax en zijn supporters. De analist stelt aan tafel bij Vandaag Inside onder meer dat de Amsterdammers 'een heel modaal elftalletje' hebben. Daarnaast snapt hij niets van de blijdschap bij de supporters om het bereiken van de Conference League. Een ticket voor dat toernooi werd gegrepen na de 3-1 zege van donderdag op AEK Athene.

"Hoe diep kun je zinken als Ajax-supporter om dolblij te zijn met... Hoe heet die League?", opent Derksen. "Zeg maar de Eerste Divisie van Europa. Ze hebben gewoon een heel modaal elftalletje. Het stelt geen reet voor."

Hélène Hendriks, die ook aan tafel zit, stelt dat Ajax 'beter Conference League kan spelen, dan helemaal uit Europa'. "En we hebben toen een heel leuk seizoen gehad met Feyenoord dat in Tirana de finale speelde." De Rotterdammers verloren in 2022 met 1-0 van AS Roma.

"Jawel, maar dat is anders", reageert Derksen. "Ajax is andere klasse en die hebben nu een elftal... De zwakte wordt gecamoufleerd door het niveau van de Mickey Mouse League in Nederland, want er zijn maar vijf clubs in Nederland die redelijk voetballen en de rest stelt geen reet voor."

"Daar hebben ze nu een hele hoop punten voor gepakt, maar het was bedroevend en het is nog steeds bedroevend." Hendriks vindt het dat 'iets beter is geworden' bij Ajax.

Akpom

"En die Akpom heeft er trouwens twee gemaakt", gaat Hendriks verder. "Ook met een beetje hulp van de keeper, dat is net zo'n blauwe kanarie. Die zat er helemaal naast. Maar hij (Akpom, red.) had ook drie missers."

Bij de eerste kans raakte Akpom de bal niet goed en redde Georgios Athanasiadis. Bij de tweede mogelijkheid had hij misschien wel af moeten leggen op de vogelvrije debutant Tristan Gooijer. En ook bij de derde kans faalde Akpom. Dit keer schoot hij beter in, maar redde Athanasiadis fraai.

"Die spits van Ajax", gaat Derksen verder, "als je al die Premier League-clubs hebt in Engeland... Die waren niet geïnteresseerd in hem. Die hebben hem allemaal bekeken als topscorer van de tweede divisie (bij Middlesbrough, red.)." René van der Gijp denkt te weten waar het probleem van Akpom ligt en wijst op de kans waarbij de Engelsman Gooijer over het hoofd zag. "Hij beslist te vroeg dat hij zelf gaat schieten. Een betere speler kan die beslissing uitstellen. Het is niet zo'n goede speler", concludeert Gijp.

