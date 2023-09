Derksen pakt Koeman hard aan na ‘slap commentaar’ op keuze Wijnaldum

Johan Derksen vindt het onbegrijpelijk dat Ronald Koeman geen vraagtekens zet bij de transfer van Georginio Wijnaldum richting Saudi-Arabië. De bondscoach repte maandag op een persconferentie louter over het sportieve aspect van de overgang richting Al-Ettifaq en dat is de analist een doorn in het oog. Derksen vindt dat Koeman best wat mag zeggen over een verhuizing naar een land waar de mensenrechten worden geschonden.

"Ik heb me vooral gestoord aan het slappe commentaar van de bondscoach over Saudi-Arabië", liet Derksen dinsdagavond in Vandaag Inside duidelijk weten hoe hij denkt over de houding van Koeman ten opzichte van de transfer van Wijnaldum naar het Midden-Oosten. "Nooit ergens een mening over. Natuurlijk moet je dat zelf weten. Maar als je toch iets van innerlijk fatsoen hebt, en de KNVB, een bond met karakter, vertegenwoordigt, dan zeg je toch: 'onbegrijpelijk dat spelers in zó'n land geld willen verdienen?'"

Reactie Koeman op transfer Wijnaldum

"Hij wil voetballen. Daar is een competitie waar meerdere spelers heen zijn gegaan", zei Koeman maandag op het persmoment. "De Brozovic, Mitrovic en Cristiano Ronaldo van deze wereld komen volgens mij ook nog steeds voor hun nationale elftal uit. Dus waarom niet? Ik zeg niet bij voorbaat: 'Saudi-Arabië is een competitie waarvan ik spelers bij voorbaat niet oproep.' Nee, totaal niet. Maar hij heeft een lange tijd niet gespeeld en moet gaan spelen. Dan zien we het wel", aldus de bondscoach, die verder niets wilde zeggen over het telefoongesprek dat hij met Wijnaldum voerde.

Tafelgenoot René van der Gijp verwacht dat Oranje zes punten pakt in de EK-kwalificatieduels met Griekenland (7 september) en Ierland (10 september). "Dat moet lukken. Als ze daar nou al punten tegen gaan verspelen, dan moeten we echt op gaan passen, ouwe reus. Griekenland-thuis, kom op." Oranje begon de kwalificatie richting het EK in Duitsland met een 4-0 nederlaag tegen Frankrijk, om vervolgens met 3-0 te winnen van Andorra. Nederland bezet momenteel de vierde plaats in groep B, met drie punten uit twee duels. De eerste twee ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor het EK.