Derksen pakt 'huppelkutje' Sylvie Meis keihard aan na pleidooi voor cancelen op tv

Sylvie Meis vindt eigenlijk dat er voor mensen als Johan Derksen geen plaats meer is op televisie. De Snor heeft geen boodschap aan deze teksten en pakt de boulevardster nog dezelfde dag keihard aan.

''Wat ik van VI vind? Ook daar denk ik: oude, witte mannen, die waarschijnlijk gefrustreerd zijn. Heel erg gefrustreerd zijn'', zei Meis in het YouTube-programma Open Kaart.

''Wat wel verbazingwekkend is, ik blijf erbij, is dat tegenwoordig in een cultuur waarin iedereen gecanceld wordt, dat soort mannen nog een platform krijgen. Daar moeten eigenlijk zenders maar eens over nadenken en vooral ook degene die die zender heeft, toch John?'', doelt ze op zenderbaas John de Mol.

Derksen

''Sylvie Meis zegt dat wij moeten stoppen'', werpt presentator Wilfred Genee vrijdag op in Vandaag Inside. Derksen reageert direct op de stelling van zijn tafelgenoot.

''Ik neem haar zeer serieus. Dat moeten we toch overwegen, of we hier kunnen blijven zitten'', aldus Derksen met het nodige gevoel voor cynisme.

''De pretentie van dat huppelkutje... Waar bemoeit ze zich mee?'', vraagt Derksen zich af. Genee voegt toe dat het 'een heel lief meisje' is.

''Het is een heel lief meisje'', beaamt Derksen. ''Maar ze heeft alle miljonairs van haar leeftijd inmiddels afgelebberd. Dat is niks geworden. Dus ik wacht als sugardaddy rustig tot ze een keer aanbelt.''

''Ze komt nu in het gescheiden mannen-circuit. En als ze een kast opentrekt, krijgt ze er vier kinderen bij cadeau. Dus het wordt allemaal niet aantrekkelijker'', aldus De Snor.

René van der Gijp kijk vol verbazing naar het interview met Meis. ''Dit is echt de ondraaglijke leegte van het bestaan. Het was echt vreselijk.''