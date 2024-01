Derksen pakt FIFA hard aan: ‘Selectieve verontwaardiging, weer voor de bühne'

Johan Derksen snapt heel goed dat Marc Overmars in beroep gaat tegen zijn schorsing die door de FIFA is overgenomen van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De technisch directeur van Royal Antwerp FC vindt de schorsing van een jaar vanwege grensoverschrijdend gedrag 'buitenproportioneel'.

Begin januari moest Overmars zijn werkzaamheden als technisch directeur van Antwerp per direct neerleggen. De oud-aanvaller was in Nederland op dat moment al geschorst, maar de schorsing werd wereldwijd van kracht - en dus ook in België - op moment dat de FIFA de straf overnam.

"Er is een aantal redenen om tegen die straf in beroep te gaan", aldus Frank Neervoort, de woordvoerder van Overmars. "Maar een belangrijke reden is dat een jaar lang wereldwijd niet mogen werken buitenproportioneel is voor de overtreding, één zaak van grensoverschrijdend gedrag, waarvoor hij door het ISR is gestraft."

"Ik begrijp heel goed dat Overmars in beroep gaat", nam Johan Derksen het maandagavond in Vandaag Inside op voor de geschorste directeur. "En de FIFA gaat nu weer heel streng optreden tegen racisme. Dan denk ik: Joh, ga eens heel streng optreden tegen landen waar de mensenrechten worden geschonden. Het is allemaal die selectieve verontwaardiging."

"Die jongen is geschorst in Nederland en dat nemen ze dan over. Ook weer voor de bühne. Ze zijn niets anders of beter dan de woke-gemeenschap", liet Derksen duidelijk merken hoe hij denkt over de houding van de FIFA omtrent de schorsing van Overmars.

Hoogleraar Marjan Olfers hoopt dat de FIFA de wereldwijde schorsing van Overmars gaat heroverwegen. "Als je het WK laat organiseren in een land waar op homoseksualiteit de doodstraf staat (Saudi-Arabië, red.), welke normen wil je FIFA zijnde dan hanteren op dit punt? Dit draagt hij zijn leven mee. Hoeveel meer willen we nu nog?", klinkt het in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Ik vind als hoogleraar dat we hier stil bij moeten staan. We moeten redelijk blijven. Dit is tuchtrecht, maar zelfs in het strafrecht, dat zo is ingericht dat mensen weer kansen moeten krijgen, worden nauwelijks (wereldwijde) beroepsverboden uitgedeeld", aldus Olfers.

