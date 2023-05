Derksen openbaart waar hij het meest bang voor is bij huldiging Feyenoord

Woensdag, 10 mei 2023 om 23:25 • Rian Rosendaal

Johan Derksen vindt het alcoholverbod in het gebied waar Feyenoord maandag eventueel gehuldigd wordt niet zo erg. De vaste tafelgast van Vandaag Inside heeft meer vrees voor het aanpakken van de politie van eventuele homofobe of antisemitische liederen door supporters. Volgens een woordvoerster van de gemeente Rotterdam is de maatregel genomen vanwege de verwachte drukte en om ‘de openbare orde en veiligheid te garanderen’. Indien Feyenoord zondag weet te winnen van Go Ahead Eagles, kroont het zich voor de zestiende keer tot landskampioen.

Tafelgenoot René van der Gijp plaatst wel direct een kanttekening. "Die huldiging is om 12.00 uur 's middags. Er zullen toch geen mensen zijn die dan twintig glazen bier op gaan zuipen, of wel?", vraagt de analist zich hardop af. "De kans is groot, maar ik moet er niet aan denken", voegt hij daar met een kwinkslag aan toe. Presentator Wilfred Genee is zeer verbaasd over de maatregel van de gemeente Rotterdam en neemt zelfs het woord 'kansloos' in de mond. Derksen is milder gestemd over de sanctie en is bang dat er andere problemen de kop zullen opsteken bij de huldiging.

"Ik ben veel banger voor het feit dat ze homofobe en antisemitische spreekkoren willen aanpakken", doet Derksen uit de doeken. "En dat kun je nog wel doen in de metro, maar niet in een horde van 100.000 mensen. Haal jij ze er maar tussenuit. Ik denk ook dat de politie dan de hele goegemeente tegen zich krijgt. Dat is wel heel flink van die commissaris van Rotterdam (Fred Westerbeke, red.), die gaat nu het voorbeeld van zijn Amsterdamse collega (Frank Paauw, red.) volgen. Maar het podium leent zich er niet zo voor", aldus Derksen.

In het centrum van Rotterdam geldt sinds 1 januari 2022 sowieso al een alcoholverbod buiten de terrassen. Voor een eventueel kampioensfeest wordt maandag geen uitzondering gemaakt. Bij de entree van het huldigingsgebied wordt gecontroleerd of bezoekers geen bier, wijn of andere soorten alcohol bij zich hebben. Flessen en blikjes drank worden in beslag genomen. Betrapte bezoekers krijgen volgens de woordvoerster geen boete.

De huldiging van Feyenoord vindt bij een kampioenschap plaats op het stadhuisplein aan de Coolsingel. De terrassen zelf zijn vanaf 12.00 uur toegankelijk, dan begint tevens de huldiging. Supporters zijn vanaf 9.00 uur welkom om op de Coolsingel alvast een plekje te zoeken. De tap op de terrassen mag pas om 13.00 uur open, wanneer de huldiging vermoedelijk al is afgelopen.