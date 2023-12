Derksen onthult curieus detail rondom allereerste dickpic van Overmars

Marc Overmars stuurde zijn eerste dickpic naar Tanja Dik, de CEO van de Johan Cruijff ArenA. Johan Derksen weet dit vrijdagavond te melden in Vandaag Inside. Overmars werd begin 2022 weggestuurd bij Ajax toen aan het licht kwam dat hij dickpics had gestuurd naar diverse vrouwelijke medewerkers.

"Wij hoorden gisteren (donderdag, red.) dat het eerste verstuurde dickpicje van Marc Overmars terechtkwam bij mevrouw Dik, de directrice", weet Derksen te onthullen in de uitzending van vrijdag. "Dat is een dochter van Dik, was die niet van de PTT?"

"Die vrouw dacht dat het een grapje was", haakt René van der Gijp direct in. "Ajax heeft dat natuurlijk een beetje uit de hand laten lopen, want als dat in de publiciteit komt, dan moet je wel wat ondernemen", neemt Derksen het gesprek weer over.

"Maar zij was de baas van het stadion? Je gaat toch geen dickpicjes naar de baas van het stadion sturen?", vraagt de verbaasde Van der Gijp zich af. "Misschien was het een lekker ding", reageert Derksen vervolgens met een kwinkslag.

"Tanja Dik kreeg de eerste dickpic. Dat is ook wel leuk, toch?", kan Van der Gijp zijn lach nauwelijks inhouden. "Kijk, als je naar de directeur een dickpic stuurt, dan weet je dat je problemen krijgt", voegt Derksen daar tot slot aan toe.

Van der Gijp is het overigens eens met Dusan Tadic, die tegenover Voetbal International zei dat Ajax Overmars had moeten beschermen. "Dat was niet zo'n slecht interview, hoor. Dat hij zei dat ze Overmars direct lieten vallen, dat hadden ze niet moeten doen. Die hadden ze iets meer in bescherming moeten nemen."

"Want het feit dat je dat doet, is ook niet goed, weetjewel. Daar kun je ook met iemand over praten. Maar het kwam ook door The Voice toentertijd. Dat ze hem direct op non-actief hebben gesteld", aldus van der Gijp. Journalist Tim Hofman onthulde in januari 2022 dat er grensoverschrijdend gedrag had plaatsgevonden in The Voice of Holland, wat enorm veel ophef veroorzaakte.

