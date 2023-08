Derksen nodigt Van Hooijdonk uit in uitzending en krijgt direct reactie

Donderdag, 17 augustus 2023 om 00:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:35

Als het aan Johan Derksen ligt schuift Pierre van Hooijdonk donderdagavond nog aan in Vandaag Inside om zijn verhaal te doen. De voormalig aanvaller is voorlopig niet welkom bij Studio Voetbal vanwege zijn beschuldiging over 'duistere zaakjes' richting Ajax-coach Maurice Steijn. Van Hooijdonk is overigens al met een rectificatie gekomen. Hij ziet het echter niet zitten om naast Derksen en René van der Gijp te gaan zitten, zo liet hij per WhatsApp weten aan Wilfred Genee.

"Johan, jij zei net iets opmerkelijks in de wandelgangen", trapt Genee woensdagavond af in de derde uitzending van Vandaag Inside na de winterstop. "Jij zei: 'morgen kunnen we hem (Van Hooijdonk, red.) gewoon uitnodigen, toch?' Dat zei je net tegen mij." Derksen erkent dat hij vlak voor de uitzending aan Genee heeft verteld. "Jazeker. Wij kunnen aantonen dat wij wat ruimdenkender zijn en ik vind Pierre van Hooijdonk helemaal geen aardige jongen, maar hij is van harte welkom hier om zijn excuses te maken. Als dat bij de NOS niet kan."

Derksen vindt dat Pierre van Hooijdonk afstand moet bewaren richting Sydney van Hooijdonk. "Hij is te emotioneel betrokken bij zijn zoon. Dat is de oorzaak van alles. Er is niets ergers dan een trotse vader die denkt dat hij Cruijff thuis aan de keukentafel heeft zitten en dat zo'n jongen dan gepasseerd wordt. Pierre wilde dat kwijt, want het is hem een doorn in het oog dat de man die hij verguisd heeft (Steijn, red.) in Breda, nu trainer van Ajax is geworden", aldus Derksen.

Reactie Van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk kwam later in de uitzending met een korte reactie richting Genee, die zijn eindredacteur een WhatsApp-bericht liet sturen naar de analist. "Ik heb net een reactie gekregen van Pierre van Hooijdonk", werpt de presentator na het reclameblok op. 'Wat denk je zelf, Job?', zegt hij tegen onze eindredacteur. Ik denk dat het hem niet gaat worden, als ik het zo in kan schatten", duidt Genee terwijl hij in de lach schiet. "Ik denk dat ik het in dezelfde situatie ook niet zou doen", vult Derksen aan. "Dat kan hij ook niet maken ten opzichte van de NOS."