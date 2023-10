Derksen: ‘Maduro toont hiermee aan dat Steijn onterecht is weggestuurd’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 22:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:29

Johan Derksen heeft geen hoge pet op van Hedwiges Maduro, zo blijkt uit zijn verhaal van vrijdagavond bij Vandaag Inside. De vaste tafelgast stoorde zich vooral aan diverse uitspraken van de tijdelijke trainer na het wegsturen van Maurice Steijn afgelopen maandag. Maduro debuteerde met een 2-0 nederlaag tegen Brighton & Hove Albion en zit zondag tegen PSV ook op de bank als hoofdverantwoordelijke.

"Ik word wel een beetje moe van die Maduro, hoor", opent Derksen zijn analyse over de interim-coach van Ajax. "Die heeft zich na het vertrek van Steijn als een soort pseudo-toptrainer gemanifesteerd. Die ging alles anders doen en de verdediging anders neerzetten. En anders drukzetten op het middenveld."

"Het was niet om aan te gluren",verwijst Derksen vervolgens naar het vertoonde spel van Ajax tijdens de 2-0 nederlaag tegen Brighton in de Europa League. "Eigenlijk heeft hij hiermee aangetoond dat zijn voorganger (Maurice Steijn, red.) absoluut ten oprechte is weggestuurd. Met dit elftal kun je niet tegen zulke tegenstanders spelen."

"Dat Brighton heeft zich echt ingehouden, dat speelde echt een oefenwedstrijdje. Zo van: '2-0 is genoeg jongens, want zaterdag hebben we weer een zware wedstrijd'", is Derksen dus bepaald niet onder de indruk van het huidige Ajax. Tafelgenoot Hélène Hendriks is van mening dat het bestuur er goed aan heeft gedaan om de samenwerking met Steijn stop te zetten.

"Ik vind het wél terecht dat Steijn is weggestuurd overigens. En ik vind dat als je als Maduro interim-trainer wordt, dan moet je wel je stempel drukken. Zoveel veranderingen heeft hij niet doorgevoerd. Hij heeft de bus geparkeerd en het stond compact." René van der Gijp stipt vervolgens het in zijn ogen grootste probleem van Ajax aan.

"Als je de bus parkeert en de bal in je bezit hebt, is het nog zeventig meter (richting het doel van Brighton, red.). En das heel ver", legt de analist uit wat er aan scheelde bij Ajax donderdagavond. "En een ploeg zonder vertrouwen gaat de bal altijd breed of terug spelen, dus dan kom je nooit van die goal af", voegt Hendriks daaraan toe.

Derksen haakt vervolgens in en uit nog meer kritiek op Maduro. "Het zwakke in alles wat hij doet: hij is medeverantwoordelijk voor alles wat er onder Steijn gebeurde. Hij was de naaste assistent en had dus over alles een discussie kunnen opzetten. En nu deugt er niets meer van de Steijn-aanpak. Ik vond het heel armoedig en denk dat John van 't Schip het volgende week heel anders gaat doen."