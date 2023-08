Derksen komt met helder argument na beschuldiging van racisme door Sneijder

Maandag, 28 augustus 2023 om 23:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:48

Johan Derksen kan zich niet vinden in de beschuldiging van racisme die maandagavond werd geuit door Wesley Sneijder. Laatstgenoemde vindt de uitlatingen van Derksen over 'de vriendjes van Wesley' ongepast en zelfs discriminerend, maar volgens de analist worden zijn woorden verkeerd uitgelegd.

Sneijder is niet blij met de uitlatingen van Derksen over zijn persoon. "Ik hoor dat elke keer terugkomen van jouw grote vriend hier in het studiootje hier verderop, over vrienden", zo refereerde Sneijder in Veronica Offside tegenover Wilfred Genee aan de bekende tv-analist. "Ik snap sowieso niet waar dat vandaan komt. Jij hebt vrienden, ik heb vrienden. Ik vind dat zo gek. Als wij hier een biertje drinken, zijn wij de alcoholisten. Als jij met je vrienden op stap gaat, heb je opeens de verkeerde vrienden, misschien omdat sommigen een kleurtje hebben. Dat is toch niet erg? Ik vind dat best wel racistisch van Johan."

Derksen reageert maandag in Vandaag Inside, dat meteen begint na de talkshow waarin Sneijder zat. "Ik heb helemaal niet over een kleurtje gesproken", aldus Derksen. "Dat verzint hij ter plaatse. Ik heb gezegd: 'Waar Wesley komt, neemt hij altijd zijn hele hofhouding mee.' Dat zijn vrienden uit die wijk waar hij vandaan komt (Ondiep, red.) en dat voetbalcluppie (amateurvereniging DHSC, red.). Bij FC Utrecht apprecieerden ze dat niet, dat hij daar in een skybox zat met de semi-onderwereld uit Utrecht."

"En die neemt-ie ook vaak mee naar Ajax. En dat mag, want dat zijn zijn vrienden. Maar een beursgenoteerd bedrijf is daar niet van gediend." Derksen krijgt bijval van Genee, die dezelfde geluiden heeft gehoord. "Dat heb ik hem ook in de uitzending proberen duidelijk te maken, dat er nogal wat mensen zijn binnen Ajax die problemen met zijn komst zouden hebben", aldus Genee. "Omdat ze bang zijn dat hij zijn eigen show gaat opvoeren, met zijn vrienden, maar ook met mensen die hij zou willen binnenhalen. Hij herkent zich er niet in. Maurice Steijn en Sven Mislintat willen hem graag hebben, maar of dat voor iedereen geldt bij Ajax, dat is de vraag."