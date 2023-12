Derksen: ‘Klootzakken met een capuchonnetje op, het is zó schandalig’

Johan Derksen snapt weinig van het ontslag van John Lammers als trainer van Heracles Almelo. Volgens de vaste tafelgast van Vandaag Inside had de directie van de huidige nummer veertien in de Eredivisie niet zo zijn oren moeten laten hangen naar de ontevreden aanhang.

"Ik vind de paniek zó schandalig", opende Derksen dinsdagavond het item over het ontslag van Lammers bij Heracles in Vandaag Inside. "Kijk, dat Heracles heeft een elftal dat van iedereen kan verliezen."

"Dan krijgen ze twee keer een geweldige draai om de oren en dan zie ik van die blagen met capuchonnetjes bij de bus staan. En die roepen dan 'oprotten', want in de groep hebben ze een hele grote bek, tegen een hele fatsoenlijke trainer. Die het ook vervelend vindt dat hij verloren heeft", nam Derksen het op voor de weggestuurde Lammers.

"En dan gaat de publieke opinie zich een beetje tegen de club keren en dan denkt zo'n directeur: ja, ik moet nu mijn eigen hachje redden. En die Nico-Jan Hoogma (technisch directeur Heracles, red.) schopt hem eruit. Maar die Nico-Jan Hoogma had ook op moeten sodemieteren."

"Want die heeft verzuimd om een goede selectie voor die arme man (Lammers, red.) neer te zetten", legde Derksen de schuld van de slechte prestaties van Heracles bij de clubleiding neer. "Want ze hebben geen elftal dat in het linkerrijtje kan spelen."

"Waar maken ze zich druk om? Maar ze laten zich toch niet gek maken door een paar klootzakken met een capuchonnetje en een grote bek?", aldus de zeer verbaasde Derksen.

Lammers

"We hebben deze beslissing met pijn in ons hart genomen”, duidde Hoogma het ontslag van Lammers. “Wij hebben helaas niet meer het vertrouwen dat we de negatieve spiraal waarin we zijn beland met John kunnen omdraaien."

"We hebben uit de laatste zes duels drie punten gehaald, dan komt onze doelstelling (handhaving in de Eredivisie) onder druk. We moeten niet vergeten dat we onder leiding van John in één seizoen terug zijn gekeerd in de Eredivisie, voor dat kampioenschap zijn we hem enorm dankbaar", aldus Hoogma.

