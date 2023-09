Derksen kiest beste doelman Oranje: ‘Ook al vind ik het een keeper van niks’

Woensdag, 6 september 2023 om 00:04 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:23

Johan Derksen hoopt dat bondscoach Ronald Koeman ervoor kiest om met Mark Flekken onder de lat te beginnen aan de EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland. Dat vertelde hij dinsdagavond bij Veronica Inside. Koeman heeft de keuze uit Andries Noppert, Bart Verbruggen en Flekken, en volgens Derksen is laatstgenoemde dus het meest geschikt.

Op de vraag van presentator Wilfred Genee of Derksen een beetje vertrouwen heeft in een goed resultaat tegen beide landen, antwoordt Derksen: "Nee, helemaal niet. Ik hoop dat hij Flekken in het doel zet. Ik vind het een keeper van niks, maar nu bij Brentford doet hij het aardig. Hij staat in de basis, en dat is heel wat. En in Duitsland heeft hij ook Bundesliga-ervaring. Bij het Nederlands elftal heeft hij het nooit goed gedaan, maar Noppert is totaal uit vorm. Die pakt geen bal! En die andere jongen (Bart Verbruggen, red.) komt net kijken."

Özcan Akyol, die ook aan tafel zit, geeft aan te denken dat Jay Gorter ooit de eerste keeper gaat worden van het Nederlands elftal. Derksen beaamt dat de Ajax-doelman talent heeft. "Maar hij is mentaal een beetje vreemd. Bij Go Ahead Eagles was het ook een groot talent, maar ze wisten niet wat ze met die jongen aan moesten."

Maandag ging Koeman zelf op de persconferentie ook al in op de keeperskwestie. Door de polsblessure die Justin Bijlow onlangs opliep, kon hij niet kiezen voor de Feyenoord-doelman. Dat leek echter de voornaamste kandidaat om voorlopig de eerste doelman van Oranje te worden. "Ik krijg er geen hoofdpijn van, maar we zijn ooit begonnen met het idee om naar een vaste keeper toe te werken. Dat is niet helemaal gelukt. Het liefst wil je een nummer één benoemen die goed speelt", zei Koeman maandag over de kwestie.