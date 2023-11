Derksen keurt keuze van NOS voor ‘oninteressant meisje’ Stentler resoluut af

Vrijdag, 10 november 2023 om 23:16 • Mart van Mourik

Johan Derksen is niet blij met de aanstelling van Leonne Stentler als analiste bij de samenvattingen van de Eredivisie. Vrijdag maakte de NOS bekend dat de oud-Oranje Leeuwin vanaf komende zondag haar licht zal laten schijnen over de Eredivisie-wedstrijden die altijd zondagavond om 19:00 uur worden uitgezonden. Derksen vindt het een belachelijk plan van de omroep.

“Kijk, die mevrouw Stentler”, zo begint Derksen zijn uithaal. “Dat is weer modern geleuter. Het zal wel een mevrouw moeten zijn. Mevrouw Stentler voegt helemaal niks toe.” René van der Gijp snapt ook weinig van de keuze van de NOS. “Ze hadden ook een homo kunnen nemen. Waarom nemen ze John de Bever niet?”

“Wat zij roept is gewoon middle-of-the-roadgeneuzel over voetbal”, vervolgt Derksen. “Als je nou Van de Vaart hebt, met afstand de beste man bij de NOS, dan zet je die er toch neer op de zondagavond? In ieder geval niet die Stentler, die alleen maar open deuren inschopt.”

“Het is een aardig meisje, maar ik word heel moe van Stentler. Als je over damesvoetbal wil praten, dan mag ze van mij de hele avond vol lullen. Maar als het over echt voetbal gaat, dan ben ik totaal niet geïnteresseerd in dat meisje.”

“Rafael van der Vaart kan heel kort en bondig nog hele rake dingen zeggen”, aldus de analyticus. “Pierre is veel te traag; bij hem duurt het een uur voordat hij een volzin heeft uitgesproken. Van der Vaart vind ik echt uitstekend.”

Vanaf aankomende zondag ondersteunt analiste Stentler presentator Gert van 't Hof met voetbalanalyses en andere inzichten bij de samenvattingen van de Eredivisie. Ook in de nieuwe opzet wordt het programma op zondagavond om 19:00 uur uitgezonden.

In het persbericht liet de NOS nadrukkelijk weten dat de samenvattingen van de voetbalwedstrijden uit de Eredivisie centraal blijven staan. Wel zullen er enkele veranderingen doorgevoerd worden. “Nieuw is dat de kijker meer inzicht krijgt in bepaalde spelsituaties of andere gebeurtenissen bij een wedstrijd.”