Derksen is tweetal Nederlands elftal met 'filmsterrenmaniertjes' spuugzat

Valentijn Driessen heeft genoten van het Nederlands elftal in de duels met Spanje in de Nations League. Desondanks zag de Oranje-watcher zondag in het duel in Valencia een dissonant rondlopen in het elftal van bondscoach Ronald Koeman.

''Nederland speelde echt met tien man'', velt Driessen een dag later in Vandaag Inside een hard oordeel over Memphis Depay, die zijn honderdste interland speelde voor Oranje.

Johan Derksen is zo mogelijk nóg harder voor Memphis en een collega-international. ''Noa Lang en hij zijn de enige twee spelers met filmsterrenmaniertjes. En die hebben geen enkele bijdrage geleverd.''

''Kijk, dat ticket voor 160.000 euro is weggegooid geld'', verwijst Derksen vervolgens naar de kosten voor de privéjet van Memphis, die vanuit Brazilië naar Nederland werd gevlogen voor het tweeluik met Spanje in de Nations League.

''Maar Koeman had ook geen alternatief'', snapt Derksen ook wel weer dat de bondscoach voor Memphis koos als diepste spits. ''Want Brobbey is het alternatief ook niet. Die scoort nog niet tegen Almere City.''

''Memphis is gewoon de beste die Koeman heeft. Het is alleen niet goed genoeg'', vult Driessen zijn tafelgenoot aan. ''En in Brazilië is het tempo veel lager. Dat zag je ook, hij kon het tempo gewoon niet bijbenen.''

Memphis scoorde zondag tegen Spanje vanaf de strafschopstip. Koeman haalde hem wel voortijdig naar de kant, waarna het Nederlands elftal na strafschoppen zijn meerdere moest erkennen en naast de Final Four in de Nations League greep.