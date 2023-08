Derksen kan niets met advies van Talpa-directie: ‘Dat willen mensen niet’

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 00:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:31

Johan Derksen slaat het goedbedoelde advies van Talpa-directeur Paul Römer volledig in de wind. De analist van Vandaag Inside kreeg de tip om positiever te zijn, nadat Hélène Hendriks daar deze zomer met haar talkshow De Oranjezomer veel succes mee boekte.

"In de tv-wereld wemelt het van de baasjes die van zichzelf vinden dat ze heel veel verstand van tv hebben. En die zomaar wat roepen, zo voor de vuist weg", begint Derksen te vertellen. De oud-linksback noemt zijn directeur Römer steevast Baantjer junior, een verwijzing naar zijn beroemde vader Piet Römer die de rol van Appie Baantjer vertolkte in de tv-serie. "Ik hoor nu dat Baantjer junior het goed zou vinden voor ons programma als we Hélène wat meer zouden kopiëren door wat vrolijker en positiever te zijn. Nou, dan moeten ze hier drie andere mensen neerzetten."

"Zal ik gelijk weggaan?", reageert Valentijn Driessen, die niet bekendstaat als het zonnetje in huis, met zelfspot. Presentator Wilfred Genee had rechtstreeks contact met Römer. "Hij zei dat tegen mij ja. Hij had het erover dat hij de feelgood bij Hélène wel heel fijn vond, met dat positieve nieuws allemaal. Het zonnetje erbij." Derksen vindt het onzin.

"Er is geen positief en negatief nieuws, er is gewoon nieuws", aldus Derksen. "Ik heb mijn hele leven in de sportbladen gezeten." Zo was Derksen van 1977 tot 2013 werkzaam bij weekblad Voetbal International, waarvan de laatste dertien jaar als hoofdredacteur. "Er waren dan bladen die het positief gingen benaderen. Nou, na drie weken deden mensen dat weer de deur uit, want die willen gewoon realistisch nieuws." Genee: "Hij zei er ook bij: 'Ik ben inhoudelijk niet verantwoordelijk voor het programma.'" Derksen grapt: "Ik hoop dat dat zo blijft, want anders helpt-ie dit programma straks ook nog om zeep."