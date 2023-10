Derksen is zeer positief over rentree Van Gaal bij Ajax, maar heeft één bezwaar

Woensdag, 4 oktober 2023 om 08:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 08:25

Johan Derksen vindt het verstandig van Ajax om Louis van Gaal aan te stellen als adviseur van de Raad van Commissarissen.

De analist van Vandaag Inside gelooft dat de 72-jarige coach de knowhow kan toevoegen die op dit moment ontbreekt in het bestuursorgaan. "Van Gaal is de aangewezen persoon om van afstand toezicht te houden", aldus Derksen, die één bezwaar heeft: Van Gaal zou volgens hem beter zelf in de RvC kunnen gaan zitten.

Dinsdag werd bekend dat Van Gaal terugkeert bij Ajax in een adviseursrol, nadat hij eerder al hoofdcoach en technisch directeur was geweest. Derksen gelooft dat Ajax er veel beter voor had gestaan als Van Gaal enkele maanden eerder was begonnen.

"Louis had na drie spelers van een tweededivisieclub gezegd: 'Ho even, wat is dit?'", stelt Derksen, die doelt op het aantrekken van Chuba Akpom (Middlesbrough), Georges Mikautadze (FC Metz) en Jakov Medic (1. FC St. Pauli).

Derksen vindt dat Jan van Halst als voetbalcommissaris (inmiddels interim-algemeen directeur) aan te rekenen. "Van Halst heeft niet ingegrepen. Die andere mensen in de RvC weten helemaal niet dat die clubs in de tweede divisie spelen."

Van Gaal neemt dus geen zitting in de RvC, maar krijgt slechts een adviserende rol. "Hij woont natuurlijk in Portugal en zou dan steeds over moeten komen voor vergaderingen in Amsterdam", weet Derksen.

"Eigenlijk zou hij dat wel moeten doen, want dat is maar een paar keer per jaar. Vanuit Portugal toezicht houden en adviseren is ook een beetje moeilijk hoor."