Derksen: ‘Ik heb me heel erg geërgerd aan hem, hij moet zich kapot schamen’

Johan Derksen haalt vrijdagavond in Vandaag Inside nogmaals uit naar de directie van AZ. De vaste tafelgast van de populaire talkshow vindt vooral de uitleg van technisch directeur omtrent het ontslag van trainer Pascal Jansen onbegrijpelijk.

"Ik heb me heel erg geërgerd aan die technisch directeur van AZ", richt de verbaasde Derksen zijn pijlen specifiek op Huiberts. "Die dan zegt dat ze bang waren dat Jansen de doelstellingen niet zou halen."

"Hij heeft verloren van FC Twente en het was moeilijk tegen Quick Boys." AZ verloor met 2-1 in Enschede en had dinsdag in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker strafschoppen nodig om de amateurs van zich af te schudden. "Die man moet zich echt kapot schamen."

"En nu zetten ze er iemand voor die totaal geen ervaring heeft", doelt Derksen op Maarten Martens, de voormalig middenvelder van AZ die na het ontslag van Jansen voorlopig de honneurs waarneemt in Alkmaar.

"Als ik de vakbond voor trainers was, zou ik een trainer afraden om onder die technisch directeur bij AZ te gaan werken. Want je bent volkomen vogelvrij."

"En Huiberts heeft een goede naam, want hij verkoopt alle goede spelers. De Raad van Commissarissen vindt hem zo'n gozer", steekt Derksen aan het einde van zijn verhaal over AZ cynisch een duim omhoog.

Eerdere kritiek

Derksen had woensdag in Vandaag Inside ook al forse kritiek op algemeen directeur Robert Eenhoorn. "Die Eenhoorn is wel een heel eigenwijs baasje, hoor. Die directeur van Ajax (Alex Kroes, red.) tegenhouden en Arne Slot moest ook meteen weg toen bekend werd dat hij met Feyenoord sprak..."

"Het is een beetje een klein tirannetje, een honkbal-tirannetje”, was Derksen stellig. "Ik vind dat hij nu hopeloos faalt. Ik kan geen enkel argument bedenken waarom Jansen ontslagen had moeten worden. Hij had een contractverlenging en loonsverhoging verdiend."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties