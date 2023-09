Derksen: ‘Hoe diep kun je zinken? De slechtste speler uit de Oranje-selectie’

Dinsdag, 12 september 2023 om 07:20 • Wessel Antes • Laatste update: 08:18

De tafelgasten van Vandaag Inside hebben zich geërgerd aan het interview van Wout Weghorst na afloop van het duel tussen Ierland en Nederland (1-2), zo laten ze maandagavond blijken. In het praatprogramma stelt Johan Derksen dat het pijnlijk is dat Oranje de spits van TSG Hoffenheim wederom nodig had om te winnen in Dublin. De Snor is duidelijk niet onder de indruk van de voetbalkwaliteiten van Weghorst en noemt hem zelfs de ‘slechtste speler uit de hele selectie’.

Valentijn Driessen grapt over de houding van Weghorst tijdens zijn interview met de NOS. “Als Wout boos wordt, berg je dan maar, want dan krijgt alles en iedereen de schuld. Eigenlijk is het een rare wereld waarin we leven, dat Wout Weghorst boos is dat hij niet speelt bij het Nederlands elftal. Dat is natuurlijk heel raar...” Derksen haakt in. “Ik ben boos omdat hij geselecteerd is! Hoe diep kun je zinken als het Nederlands elftal? Dat de slechtste speler uit de hele selectie je weer moet redden...” René van der Gijp is minder kritisch. “Wat hij doet, doet hij toch goed? Er zit niet meer in, maar dan is dit toch prima?”

Driessen vindt de frustratie bij Weghorst ergens ook wel logisch. “Ik snap wel dat hij wilde spelen, na die wedstrijd tegen Griekenland begrijp ik dat wel.” Tegen de Grieken mocht de 25-voudig international de volle wedstrijd meedoen. Weghorst was tijdens de 3-0 zege goed voor een fraaie treffer, maar moest in het Aviva Stadium alsnog op de bank plaatsnemen. Derksen is juist van mening dat bondscoach Ronald Koeman een logische keuze heeft gemaakt. “Ik begrijp wel dat Koeman hem niet opgesteld heeft, want die Ieren zijn redelijk sterk in de lucht achterin. Dan kun je beter Malen hebben, die er overigens niks van bakte. Maar Weghorst heeft de boel toch weer gered.”

Gijp is vooral onder de indruk van de assist bij de goal van Weghorst. “Maar stond Denzel Dumfries bij de kandidaten voor de Ballon d’Or?”, grapt de analist. “Dat gaat gebeuren dadelijk, die gaat die Gouden Bal winnen een keer!” De vleugelverdediger van Internazionale is qua statistieken volgens het Algemeen Dagblad de ‘onbetwiste vedette’ bij Oranje. Dumfries was sinds de start van 2022 betrokken bij twaalf doelpunten van het Nederlands elftal. Drie keer scoorde de Rotterdammer zelf, negen keer fungeerde hij als aangever.