Derksen: ‘Hij kleineert even een medespeler... Wisselen! Moet je nooit pikken’

Johan Derksen heeft zich gestoord aan het gedrag van Riechedly Bazoer in de kansloos verloren topper tegen PSV (0-4). De analist vindt dat de verdediger van AZ zijn doelman Hobie Verhulst met armgebaren 'voor lul' zette. "Ik had hem meteen gewisseld", aldus Derksen in Vandaag Inside.

Het liep zondagavond voor geen meter bij AZ, dat na zestien minuten al tegen een 0-3 achterstand aankeek. Bazoer wilde daarna bij een verdedigende actie dat Verhulst uit zou komen om de bal op te pakken, maar de keeper van AZ aarzelde. Uiteindelijk besloot Bazoer de bal zelf over de zijlijn te schieten, waarna hij zijn frustratie kenbaar maakte aan zijn doelman, die eerste keus Mathew Ryan verving.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Ik heb me geërgerd aan Bazoer", zegt Derksen. "Die kan lekker voetballen, met die kousjes naar beneden, als hij de bal heeft. Maar hij moet daar die achterhoede dirigeren. Nou, het was één grote chaos. Hij wint geen duel, alleen als hij de bal krijgt doet-ie wel wat leuks."

Bazoer maakt met een armgebaar richting Verhulst zijn frustratie kenbaar.

"En dan gaat hij verdorie die keeper, die al niet overloopt van zelfvertrouwen, met een denigrerend gebaar even voor lul zetten...", verzucht Derksen. "Als ik de trainer was geweest, had ik hem meteen gewisseld. Dat moet je nooit pikken, dat hij een medespeler kleineert voor het oog van het publiek."

René van der Gijp begrijpt Bazoer niet zo goed. "Hij wil dat de keeper komt, maar waarom? Hij kan zelf toch ook nog van alles met die bal doen?", vraagt Van der Gijp. "Precies", reageert Derksen.

Laatstgenoemde vergelijkt Bazoer met Joey Veerman, die op het middenveld stond bij PSV. "Veerman is voor een trainer altijd een moeilijke speler. Als er hoog druk gezet moet worden, doordekken, je kent dat gelul wel, dan is Veerman de eerste die niet meedoet. Dan word je dus weggetikt."

De medespelers van Veerman zijn geschikter voor pressingvoetbal, stelt Derksen. "Die andere twee op het middenveld bij PSV (Ismael Saibari en Guus Til, red.) hebben het loopvermogen om dat wel te doen. De eerste die gewisseld wordt, is Veerman. Als hij de bal heeft doet-ie altijd wat goeds, maar je moet op topniveau meer hebben."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties