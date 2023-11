Derksen: ‘Het zijn twee luie zwijnen! Dit is zó onrechtvaardig, een schande’

Vrijdag, 3 november 2023

Johan Derksen vindt de rechtszaak die door twee van zijn kinderen tegen Ruud Gullit wordt aangespannen 'enorm onrechtvaardig'. De analist schetst in Vandaag Inside de achtergrond van de zaak, waarin 500.000 euro aan alimentatie van Gullit wordt geëist. "Het zijn twee luie zwijnen, die kinderen", zegt Derksen spijkerhard.

Tijdens zijn huwelijk in Italië (tussen 1994 en 2000) kreeg Gullit twee kinderen met zijn toenmalige partner Christina Pensa. Na het einde van zijn relatie kreeg Gullit een alimentatiesom van acht miljoen lire opgelegd.

Zijn kinderen, Quincy Dil (32) en Cheyenne Dil (29), hebben nu besloten naar de rechter te stappen. De kwestie draait om een deel van de alimentatie dat Gullit niet zou hebben betaald.

Derksen weet hoe het zit. "Ruud is getrouwd geweest met een bloedmooie journaliste, een prachtige vrouw. Er is na de scheiding een afspraak gemaakt: zolang die kinderen thuiswonen bij die vrouw en geen werk hebben, is hij verplicht om alimentatie te betalen."

"Ze zijn nu 29 en 32. Ze wonen nog steeds thuis en hebben geen werk. Ze denken: als we het huis uit gaan of gaan werken, dan hoeft Ruud niet meer te betalen."

Derksen haalt hard uit naar de kinderen. "Ik vind het echt een schandalige houding van die kinderen. Het zijn hele erge profiteurs."

Vrijdag publiceerde de Italiaanse krant La Repubblica over de zaak. "Als er een vader aanwezig was geweest, zou ik nooit een situatie als deze hebben gecreëerd, maar ik wil gerechtigheid", legde oudste zoon Quincy uit. "Het is duidelijk dat dat geld ons kan helpen, maar het gaat ons vooral om morele wraak."