Derksen heeft geen goed woord over voor ‘karakterloos piepeltje’ van Oranje

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 07:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:03

Johan Derksen en Valentijn Driessen zijn uiterst kritisch op Virgil van Dijk. De aanvoerder van het Nederlands elftal speelt vrijdagavond tegen Frankrijk met een aanvoerdersband van de UEFA met daarop de tekst: respect. "Dat hebben we als team zo besloten", aldus Van Dijk, die dus niet voor de OneLove-aanvoerdersband kiest.

“Vorig jaar stond Virgil van Dijk samen met Marianne van Leeuwen (directeur voetbal KNVB, red.) vooraan om die OneLove-aanvoerdersband te dragen op het WK in Qatar”, zegt Driessen bij Vandaag Inside. “Nu kan hij deze band dragen en dan gebeurt het niet. Ja, stop er dan maar mee!”

“Die voetballers hopen tegenwoordig nog maar één ding als ze langzaam op leeftijd komen”, geeft Derksen aan. “Dan willen ze naar een club uit Saudi-Arabië om nog even hun zakken te vullen. Dus ze kijken wel uit dat ze het land nu niet tegen het zere been stoten. Van Dijk is een karakterloos piepeltje, man. Die waait met alle winden mee om maar zelf te overleven.”

De KNVB maakte woensdag bekend dat het dit seizoen alle aanvoerders van clubs uit het betaald voetbal niet zal opdragen een zogenoemde regenboogband te dragen. Bij Vandaag Inside werd er ook gesproken over deze beslissing van de nationale voetbalbond. Dat wordt onder meer gedaan aan de hand van een fragment waarin Houssin Bezzai, programmamanager racisme en discriminatie bij de KNVB, aan het woord komt.

Op de vraag hoe de OneLove-boodschap vanaf nu zal worden uitgedragen door de voetbalbond, antwoordt hij: “Door gewoon aandacht te vragen voor iedereen, want dat is de boodschap. Liefde voor het spel, dat iedereen zich welkom mag voelen. Dat is de boodschap die wij gaan verkondigen.” Na het tonen van het fragment schiet René van der Gijp in de lach. “Die man lult toch ook maar gewoon in de ruimte? Apart hè, dit.”

Vorig jaar ontstond ophef nadat de aanvoerders van Feyenoord (Orkun Kökcü) en Excelsior (Redouan El Yaakoubi) op Coming Out Day de OneLove-band voor lhbti-acceptatie niet wilden dragen. “Ik kan wel begrijpen dat bepaalde spelers vanuit hun geloof die band niet willen dragen”, zegt Van der Gijp. "In Nederland moeten wij dat respecteren."

“Daar ben ik het helemaal mee eens”, haakt Derksen in. “Je moet zoiets nooit door iemand zijn strot duwen. Als iemand dat met tegenzin doet of er niks mee heeft, dan moet je diegene niet verplichten. Dat kan niet.”