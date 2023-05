Derksen en V/d Gijp stoorden zich enorm aan ‘dramaqueen’ tijdens bekerfinale

Maandag, 1 mei 2023 om 23:26 • Wessel Antes • Laatste update: 23:30

Johan Derksen en René van der Gijp zijn niet te spreken over het gedrag van PSV-middenvelder Xavi Simons tijdens de finale van de TOTO KNVB Beker. Dat zeggen de twee vaste tafelgasten maandagavond in Vandaag Inside. Derksen stelt dat Simons er de hele wedstrijd mee bezig is om in beeld te komen, terwijl Van der Gijp de jonge Amsterdammer de stempel dramaqueen geeft.

Simons was belangrijk voor PSV met zijn assist bij de 1-1 van Thorgan Hazard, maar de spraakmakende tafelgasten van Vandaag Inside zagen een hoop vervelende maniertjes bij de rechtspoot. “Wat was er gebeurd als hij die beker verloren had?”, trapt Van der Gijp af. “Dan had hij nu nog lopen huilen in de bus.” Derksen ziet een hoop theater bij Simons, zo ook tijdens de strafschoppenserie (uiteindelijk 2-3 voor PSV). “Hij kan niet kijken, want hij weet dat dat een tv-moment is.”

“Vervolgens schiet PSV hem erin en gaat hij op zijn knieën onze lieve heer bedanken”, gaat Derksen verder. “Dan denkt hij: hey, dat is weer een tv-moment. Hij denkt echt overal over na.” Van der Gijp is van mening dat de drievoudig international van het Nederlands elftal zich te vaak aanstelt. “Johan, het is een enorme dramaqueen! Het is echt een dramaqueen. De hele tijd staat dat gezicht op huilen. Dan krijgt hij een tikje op zijn enkel en ligt hij weer te huilen, ik zag in ieder geval dat bosje haar weer op en neer gaan…”

Derksen vindt dat spelers als Simons meer moeten nadenken over hun acties. “Voetballers verdienen een enorm fortuin, maar zijn ook de boegbeelden van het Nederlandse topvoetbal, waarmee ze een voorbeeld zijn voor duizenden jeugdspelers.” Simons, die dit seizoen vaker kritiek krijgt op zijn gedrag, is ontegenzeggelijk bezig aan een fantastisch debuutseizoen in Nederland. Na 44 officiële wedstrijden voor PSV staat het toptalent op achttien doelpunten en twaalf assists. Sinds de komst van Simons wonnen de Eindhovenaren de Johan Cruijff Schaal en TOTO KNVB Beker, terwijl het elftal van Ruud van Nistelrooij hard op de tweede plek, en dus Champions League-voetbal, afstevent in de Eredivisie.