Derksen eens met bestuursraad Ajax en richt pijlen op Van Praag: ‘Schandelijk’

Het nieuws omtrent de schorsing van Ajax' algemeen directeur Alex Kroes en zijn mogelijke terugkeer in de Johan Cruijff ArenA is ook onderwerp van gesprek bij Vandaag Inside. Tafelgasten Johan Derksen en Hélène Hendriks scharen zich achter de standpunten van de bestuursraad van Ajax, die vindt dat de straf Kroes te zwaar is en grotendeels voor een terugkeer van de bestuurder is.

Kroes werd door Ajax geschorst, toen duidelijk werd dat hij aandelen van Ajax kocht met voorkennis. Kroes kocht die aandelen toen alleen hij wist dat hij de nieuwe algemeen directeur van de Amsterdammers zou worden en dat is bij wet verboden. Ajax schorste hem daarop, maar dat is volgens de bestuursraad van Ajax een te forste straf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Eerder bracht het Algemeen Dagblad het nieuws dat de bestuursraad van Ajax de mogelijkheden onderzoekt om de straf van Kroes 'af te zwakken'. Vrijdag meldde De Telegraaf dat een meerderheid van de bestuursraad voor de terugkeer van Kroes is. Daarmee komt de bestuursraad lijnrecht tegenover de Raad van Commissarissen te staan. Zo liet RvC-voorzitter Michael van Praag weten dat het besluit 'onomkeerbaar' is.

De bestuursraad van Ajax is teleurgesteld in het (gebrek aan) handelen van de RvC, die een controlerende functie heeft. Volgens de bestuursraad heeft de RvC onvoldoende opgetreden bij de desastreus verlopen transferzomer onder Sven Mislintat en had de RvC moeten vragen naar het aandelenpakket van Kroes. Van Praag verklaarde bij de NOS dat dat niet gebeurde, omdat er vertrouwd werd op onderling vertrouwen.

Hendriks kan zich goed vinden in de standpunten van de bestuursraad. "Als je als RvC, controlerend orgaan, wéét dat iemand aandelen heeft, dan vraag je: 'Wanneer heb je ze gekocht?' En dan zeg je: 'Verkoop ze, bied je excuses aan en we gaan weer door.' Het is maar net de vraag hoe graag je wil dat Alex Kroes je man wordt."

Volgens Kroes moet Ajax dat 'heel graag willen'. "Ik vind dat hij alle kwaliteiten heeft en zijn cv is uitermate geschikt om Ajax te leiden. Ik was het wel eens met mensen die de 73 procent van de aandelen hebben", doelt Derksen op de bestuursraad. "Zij zeggen dat het dom van hem was en dat was het ook, maar het was door rood licht rijden", vergelijkt Derksen de situatie van Kroes met een verkeersovertreding.

"Ik vind het schandelijk als je hoort wat er met Van Praag gebeurd is. Hij zegt dat hij een administratieve fout gemaakt heeft en Alex Kroes een strafbaar feit gepleegd. Dat is een beetje selectieve verontwaardiging." Hendriks denkt dat Kroes binnen Ajax is bestempeld als 'te lastig'. "Het is een stammenstrijd. Het is maar de vraag hoe graag je hem wil hebben. Als je hem echt graag wil hebben en je denkt: dit is mijn man, dan had je dat gezegd."

De NOS onthulde eerder op vrijdag dat Van Praag honderd van zijn aandelen in Ajax nooit bij de Autoriteit Financiële Markt (AFM) heeft gemeld. Die aandelen kocht hij in 1998 en had hij binnen twee weken aan moeten melden bij de AFM, maar dat is niet gebeurd. Van Praag sprak tegenover De Telegraaf van een ’administratieve omissie'. "Het is wel aan de aandeelhouders en op de website gemeld. Dus ik heb het bezit ervan niet verzwegen.”

Derksen zegt tot slot dat Ajax met Kroes 'eindelijk de goede te pakken heeft'. "Daar moet je als Ajax heel zuinig op zijn. Maar als meneer Kroes die hele oude hap eruit wil werken, dan krijg je dit soort taferelen."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties