Derksen bekijkt Ajax hoofdschuddend: ‘Stront aan de knikker? Hij is betrokken’

Woensdag, 25 oktober 2023 om 22:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 09:10

Johan Derksen vindt het niet vreemd dat de naam van Steven Berghuis valt in een reconstructie van De Telegraaf. De krant pakte woensdagochtend uit met een overzicht van de route van Maurice Steijn richting de uitgang bij Ajax en Berghuis wordt ervan beticht ‘een mes in de rug’ te hebben gestoken bij de voormalig trainer van de Amsterdammers.

Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax. Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte een mes in zijn rug te hebben gestoken. Aan deze eis wenste de clubleiding van Ajax echter niet mee te werken, waarna in goed overleg het contract van Steijn werd ontbonden, zo meldde de krant.

Maduro zelf liet in gesprek met Noa Vahle voor de camera van SBS 6 weten dat álle aantijgingen van De Telegraaf volkomen onjuist zijn. Berghuis heeft zelf nog niet gereageerd op de reconstructie van het dagblad. Toch ziet Derksen een terugkerend fenomeen wat Berghuis betreft.

“Weet je wat ik heel opvallend vind? Als er stront aan de knikker is, dan is Berghuis er altijd bij betrokken. Dat was bij Feyenoord al zo, toen hij bij Dick Advocaat zat. Die had ook al moeite met hem.”

“Nu loopt hij weer te stoken achter de schermen en weigert hij volledige inzet te geven”, aldus de analyticus. In het verloren duel met FC Utrecht, dat achteraf de laatste wedstrijd van Steijn aan het roer bij Ajax bleek te zijn, zagen diverse analytici dat Berghuis niet de volledige inzet toonde.

Verder liet Maduro weten dat hij ervan uitgaat dat hij, ook met aanstaande hoofdtrainer John van ‘t Schip aan het roer, assistent-trainer van Ajax blijft. “Je weet het nooit zeker in de voetballerij, maar ik denk het wel.”

"Uiteindelijk heeft Ajax mij gehaald. Al heel lang wilde Ajax me halen, al voordat Maurice Steijn werd aangesteld. Ik ben niet door Maurice gehaald”, aldus Maduro. “Een hoofdcoach heeft natuurlijk wel altijd de vrijheid om zijn eigen staf samen te stellen, dus we zullen zien.”