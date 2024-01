Derdedivisionist Barbastro scoort tweemaal tegen FC Barcelona mét Frenkie

FC Barcelona heeft zich zondagavond geplaatst voor de achtste finale van de Copa del Rey. Op bezoek bij UD Barbastro, dat zijn competitiewedstrijden afwerkt in de Segunda División RFEF, het derde profniveau in Spanje, bleek de ploeg van trainer Xavi met 2-3 te sterk. De Catalaanse doelpunten kwamen op naam van Fermín López, Raphinha en invaller Robert Lewandowski.

Hoewel Xavi enkele wijzigingen doorvoerde, stuurde hij een sterk basiselftal het veld in. Doelman Iñaki Peña had een viermansdefensie voor zich staan. Het centrum werd gevormd door Ronald Araújo en Andreas Christensen, terwijl Jules Koundé (rechts) en Héctor Fort (links) invulling gaven aan de backposities.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Naast Frenkie de Jong stonden Fermín en Oriol Romeu geposteerd. Robert Lewandowski kreeg rust en werd in de spitspositie vervangen door Ferran Torres, die vanaf de flanken bediend werd door Raphinha en João Félix.

Het duel begon voortvarend voor de Catalanen, die al in de achttiende speelminuut de openingstreffer vonden. Een voorzet van Raphinha vanaf de rechterkant belandde bij Fermín, die van dichtbij afrondde.

Na de 0-1 bleef Barcelona nadrukkelijk op zoek gaan naar een nieuwe treffer, maar mede door het gebrek aan scherpte en nauwkeurigheid in de afronding werd die vóór rust niet gevonden. Enkele minuten na rust werd het tweede doelpunt wel gevonden.

Een zeer scherp aangesneden van Fort viel bij de tweede paal voor de voeten van Raphinha, die het laatste zetje gaf: 0-2. Na een uur spelen bracht Barbastro dankzij een doelpunt van Adrià De Mesa de spanning terug in de wedstrijd (1-2), maar in grote problemen kwam Barcelona niet.

In de 88ste speelminuut kregen de Catalanen een strafschop toegekend na een onfortuinlijke handsbal in eigen zestien van Javito. Invaller Lewandowski maakte vanaf elf meter geen fout: 1-3. Hoewel Marc Prat diep in blessuretijd nog de 2-3 aantekende uit een penalty, kwam de zege van Barça niet meer in gevaar.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties