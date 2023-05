Éder Militão leidt rampavond Real Madrid in; kampioensduel Barça op 14 mei

Dinsdag, 2 mei 2023 om 23:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:47

Real Madrid is dinsdagavond tegen een pijnlijke 2-0 nederlaag aangelopen op bezoek bij Real Sociedad. Éder Militão ging na rust verschrikkelijk de fout in met een veel te harde terugspeelbal op Thibaut Courtois, die niet kon voorkomen dat Takefusa Kubo makkelijk wist te scoren. De Japanse vleugelaanvaller stond jaren onder contract bij De Koninklijke, maar brak nooit door. Koploper Barcelona won eerder deze avond met 1-0 van Osasuna en staat nu veertien punten voor op Real Madrid. De Catalanen, die nog vijf duels voor de boeg hebben in LaLiga, kunnen op 14 mei tegen uitgerekend rivaal Espanyol kampioen worden.

Carlo Ancelotti kon niet beschikken over de geblesseerden Ferland Mendy, David Alaba en Luka Modric Vinicius Junior en Eduardo Camavinga waren geschorst en Karim Benzema kreeg rust met het oog op het tweeluik met Manchester City in de halve finale van de Champions League. Mariano Díaz was hierdoor de aanvalsleider, geflankeerd door Rodygo en Marco Asensio. Het middenrif werd gevormd door Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni en Toni Kroos. Éder Militão en Antonio Rüdiger vormden het hart van de defensie, met Nacho en Dani Carvajal op de flanken. Courtois verdedige zoals verwacht het doel van Real Madrid.

Real Sociedad heel uit de startblokken ?? Éder Militão gaat gigantisch in de fout en Takefusa Kubo profiteert voor de 1-0 ??#ZiggoSport #LaLiga #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/jcaNl0xcU6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 2, 2023

Sociedad, dat als nummer vier zo goed als zeker de Champions League ingaat volgend seizoen, rook dat er dinsdagavond iets te halen viel in eigen huis. De eerste echte waarschuwing kwam na een kwartier: Martín Zubimendi raakte de lat na goed voorbereidend werk van Alexander Sørloth. Courtois redde luttele minuten later bekwaam op een knal van David Silva. Real Madrid beet pas halverwege de eerste helft van zich af met een kopbal van Éder Militão die naast vloog. Beide ploegen bleven het doel opzoeken, maar doelpunten leverde dat niet op voor het rustsignaal.

Kort na rust ging het helemaal mis voor het pover spelende Real Madrid. Éder Militão speelde uit de draai te hard terug op Courtois, die de toegesnelde Kubo niet meer van scoren kon afhouden. Na een uur spelen werd het nog erger toen Carvajal voor een harde overtreding zijn tweede gele, en dus een rode kaart kreeg voorgehouden. Sociedad wilde de overtalsituatie uitbuiten in de slotfase en slaagde daar ook in. Ander Barrenetxea wist op aangeven van David Silva de linkerbenedenhoek te vinden: 2-0. Een rampzalige avond dus voor Real Madrid, dat de titelaspiraties definitief in de ijskast kan zetten.

Dani Carvajal moet gaan douchen ?? Het gaat van kwaad tot erger voor Real Madrid ??#ZiggoSport #LaLiga #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/hv3zM2GETs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 2, 2023

?????????? ?????????????????????? met de 2-0 ?? Real Madrid gaat verliezen op bezoek bij Real Sociedad ??#ZiggoSport #LaLiga #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/m5cvnarqny — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 2, 2023