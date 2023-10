Denzel Dumfries wacht droomaanbieding en kan salaris gaan verdubbelen

Maandag, 9 oktober 2023 om 23:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:27

Internazionale wil het contract van Denzel Dumfries graag openbreken én verbeteren, zo meldt het Algemeen Dagblad maandagavond. Volgens de berichtgeving kan Dumfries een contract gaan tekenen dat hem tot 2029 aan de club verbindt.

Er is overigens nog geen akkoord bereikt over een contractverlenging, maar Inter heeft al wel het vertrouwen uitgesproken in de rechtsback. De huidige koploper van de Serie A wil zijn huidige verbintenis, die doorloopt tot medio 2025, met nóg vier jaar verlengen.

De krant weet dat de Italiaanse topclub zelfs bereid is om het salaris van Dumfries te gaan verdubbelen. Men hoopt nog voor het einde van huidig kalenderjaar tot een definitief akkoord te komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens de berichtgeving hoopt Inter met de contractuele vorm van waardering Dumfries uit handen te houden van geïnteresseerde topclubs. I Nerazzurri zien de rechtervleugelverdediger in de beste fase van zijn loopbaan verkeren.

In het huidige seizoen kreeg de 27-jarige rechtsback al in zeven van de acht Serie A-duels een basisplek van trainer Simone Inzaghi. In die wedstrijden verzorgde Dumfries twee assists en was hij tweemaal trefzeker.

Ook in Oranje kan de voormalig PSV’er fraaie cijfers overleggen. In de afgelopen interlandperiode verzorgde Dumfries in totaal drie assists.

Maandag ontbrak de wingback overigens wel op de training van het Nederlands elftal. Volgens diverse media was hij afwezig vanwege ‘privéomstandigheden’. Normaal gesproken sluit Dumfries wel aan bij de groepstraining op dinsdag.