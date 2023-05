Denzel Dumfries onderscheidt zich bij simpele zege Internazionale op Roma

Zaterdag, 6 mei 2023 om 20:00 • Jonathan van Haaster

Internazionale heeft uitstekende zaken gedaan in de Serie A. De ploeg van trainer Simone Inzaghi won met 0-2 van een zeer onmachtig AS Roma. Denzel Dumfries leverde bij de 0-1 van Federico Dimarco de fraaie assist. Inter kwam sporadisch in de problemen en besliste het duel tien minuten voor tijd. Roger Ibañez leverde zomaar in bij Lautaro Martínez, die Romelu Lukaku in staat stelde te scoren. Dankzij de zege klimt Inter over AC Milan heen naar de vierde plaats. Voor nummer zeven AS Roma lijkt het winnen de Europa League de enige optie op een Champions League-ticket voor volgend seizoen.

Mourinho had te maken met een waslijst aan geblesseerden. Zo konden Paulo Dybala, Chris Smalling, Georginio Wijnaldum, Stephan El Shaarawy, Diego Llorente en Rick Karsdorp de Romeinen niet van dienst zijn. Daardoor schoof middenvelder Bryan Cristante een linie terug naar de verdediging, waardoor het op het middenveld plek was voor onder meer Edoardo Bove en Mady Camara. Andrea Belotti, ook al niet geheel fit, stond in de punt van de aanval. Bij Inter kreeg Dumfries wederom een basisplaats, al moest Stefan de Vrij het doen met een plek op de bank. De centrale verdediger zag zijn plek ingenomen worden door Francesco Acerbi. Lukaku en Joaquín Correa waren de spitsen, omdat Martínez en Edin Dzeko rust kregen.

Het tempo in het eerste kwartier lag niet al te hoog. Inter leek in de eerste minuten het meest aanspraak te maken op een treffer, al kwam Lorenzo Pellegrini het dichtst bij. De middenvelder had vanaf de rand van de zestien een knap schot in huis en zag André Onana zijn poging ternauwernood tot hoekschop verwerken. Inter leek meer rust in zijn spel te hebben en sloeg na iets meer dan een half uur spelen genadeloos toe. Dumfries kreeg alle ruimte aan rechterkant en legde de bal panklaar bij de tweede paal. waar Dimarco simpel binnenschoot: 0-1. In de slotfase van de eerste helft gebeurde er zeer weinig. Roma probeerde het wel, maar het ontbeerde de ploeg aan overtuiging. Inter leek graag te willen rusten met de 0-1 stand en dat gebeurde dan ook.

Ongevaarlijke schoten van Correa, Nicola Zalewski en Dimarco luidden de start van het tweede bedrijf in. Roma kwam iets beter in de wedstrijd en claimde een strafschop na ongelukkig hands van Matteo Darmian, maar tot ongenoegen van de thuisploeg kreeg Roma slechts een hoekschop. Daaruit dwong Roger Ibañez Onana tot wederom een knappe redding. Roma zakte naarmate de tweede helft vorderde terug naar het niveau voor rust en dus bracht Mourinho Dybala binnen de lijnen. De wereldkampioen moest toezien hoe Lukaku twintig minuten voor tijd een eind aan alle spanning maakte. Ibañez leverde zomaar in bij invaller Martínez, die op zijn beurt Lukaku aanspeelde. De Belg bleef ijzig kalm: 0-2. In de slotfase raakte Martínez met een fraai schot nog de lat en schoot Camara wild over.