'Denzel Dumfries is tot half juli voor miljoenenbedrag op te halen bij Inter'

Denzel Dumfries lijkt helemaal op zijn plaats te zijn bij Inter. Toch is de kans aanwezig dat de onvermoeibare rechtspoot op korte termijn vertrekt bij de verliezend Champions League-finalist uit Milaan.

Door een speciale clausule in zijn tot medio 2028 lopende contract hebben clubs tot half juli de mogelijkheid om Dumfries voor 30 miljoen euro over te nemen, zo weet La Gazzetta dello Sport. Voorlopig hebben clubs zich nog niet officieel gemeld bij Inter en het management van de Oranje-international.

De Italiaanse sportkrant ziet mogelijkheden voor clubs met belangstelling. ''Het is een relatief laag bedrag, dat meerdere Europese clubs in de verleiding zou kunnen brengen.''

La Gazzetta dello Sport benadrukt dat het momenteel rustig is rond Dumfries. Een eventueel vertrek van de Nederlander is in ieder geval moeilijk op te vangen, zo klinkt het.

Dumfries was ook afgelopen seizoen een vaste waarde bij Inter, dat nu onder leiding staat van Cristian Chivu. De 29-jarige Rotterdammer kwam tot 47 optredens in alle wedstrijden en liet elf goals en zes assists noteren.

De verdediger annex middenvelder maakte met name indruk in de halve finale van de Champions League. In de twee thrillers, die eindigden in 3-3 en 4-3, was Dumfries verantwoordelijk voor twee treffers en drie assists.

De finale verliep dramatisch, want Paris Saint-Germain walste met 5-0 over Inter heen. In de Serie A was de landstitel na een spannende strijd uiteindelijk een prooi voor Napoli.