Denzel Dumfries is lovend over Feyenoord-speler na zege met Inter: 'Een goede speler, onvoorspelbaar en een goede actie'

Denzel Dumfries is na afloop van Feyenoord - Inter (0-2) vanzelfsprekend blij met het behaalde resultaat. Dat vertelt hij bij Ziggo Sport. Volgens de verdediger van Inter was het een zakelijke overwinning.

Marcus Thuram zette Inter vlak voor rust op voorsprong, en aan het begin van de tweede helft maakte Lautaro Martínez de 0-2 in het heenduel in de achtste finale van de Champions League. Het had zelfs 0-3 kunnen worden via Piotr Zielinski, maar Timon Wellenreuther keerde zijn penalty.

“Het was een goede overwinning van onze kant, dus ik ben zeer tevreden”, aldus Dumfries na afloop bij Ziggo Sport. “Het was een zakelijke overwinning. Feyenoord kwam er een paar keer goed uit, maar ik denk dat wij solide waren in de verdediging, bij vlagen goed eruit kwamen en het ze behoorlijk lastig maakten.”

Dumfries vocht zijn duels vooral uit met Ibrahim Osman, zijn directe tegenstander. De linksbuiten van Feyenoord was met name in de eerste helft een aantal keer dreigend.

“Een goede speler”, noemt Dumfries hem. “Onvoorspelbaar en een goede actie. Dus dan moet je altijd goed verdedigen en zorgen dat hij zo min mogelijk doet.”

In de tweede helft maakte Osman nog een tackle op Dumfries, wat op dat moment zorgde voor wat verontwaardiging bij de Nederlander. “Volgens mij speelde ik de bal vrij vroeg, en kwam hij daarna op m’n enkel terecht”, herinnert hij zich. “Maar dat hoort bij voetbal, en je hoort altijd voor de bal te gaan. En vanuit hem was het niet zo’n lelijke overtreding. Maar hij kwam wel hard op m’n enkel.”

De selectie van Inter vliegt woensdagavond gelijk terug naar Milaan. “Want we spelen zaterdag tegen Monza, en volgende week weer tegen Feyenoord. Dus het programma is vrij druk, en elke minuut die je kan herstellen telt”, besluit Dumfries.