Denzel Dumfries bezorgt Lazio Champions League-domper met late gelijkmaker

Lazio heeft uiterst kostbaar puntenverlies geleden in de Serie A. De Romeinen waren lange tijd op weg naar een 0-1 zege op landskampioen Inter, totdat Denzel Dumfries vlak voor tijd binnenknikte: 1-1. Door het gelijkspel blijft Lazio zevende staan, waardoor AS Roma de beste papieren heeft om zesde te eindigen. Die zesde plaats is genoeg voor Champions League-deelname als Atalanta de Europa League wint en buiten de top vier in de Serie A eindigt.

Aan de kant van Inter kon geen van de Nederlanders zich verheugen op een basisplaats. Dumfries, Stefan de Vrij en Davy Klaassen zaten wel allemaal op de bank bij de grootmacht uit Milaan. Voorin moesten Lautaro Martínez en Marcus Thuram voor de treffers zorgen. Bij Lazio was Taty Castellanos de eenzame spits.

Het was Castellanos die al in de vierde minuut de openingstreffer dacht aan te tekenen. De Argentijn, die in het verleden gelinkt werd aan een overstap naar Feyenoord, kapte Francesco Acerbi uit en schoot door zijn benen raak. Helaas voor Lazio bleek Castellanos buitenspel te hebben gestaan: treffer afgekeurd.

Castellanos kwam na een klein kwartier opnieuw dichtbij, na een dramatische pass van Acerbi. Oog in oog met Yann Sommer kwam niet de Argentijn, maar de ervaren Zwitser als winnaar uit de strijd. Vlak nadat Inter beter in de wedstrijd kwam en Federico Dimarco tweemaal dicht bij de voorsprong kwam, was het aan de andere kant raak.

Daichi Kamada kwam rond de zestien van Inter in balbezit en richtte zijn vizier direct op het doel van Sommer. De Japanner legde aan en plaatste de bal met een strakke schuiver in de verre hoek. Sommer dook wel, maar was kansloos: 0-1.

Mattia Zaccagni liet na om Lazio nog voor rust op 0-2 te zetten, doordat hij in het zijnet schoot. Inter wist daar slechts een mislukte kopbal van Thuram tegenover te zetten.

Vlak na rust kreeg Inter een van zijn weinige kansen. Het was Nicolò Barella die een kopbal richting de verre hoek stuurde, en zag dat Ivan Provedel uitstekend redde. Het leidde een hoekschop in, waaruit Inter andermaal dicht bij de gelijkmaker kwam. Serie A-topscorer Martínez kopte van dichtbij echter tegen de paal.

Aan de andere kant kwam Lazio gevaarlijk voor het doel via Matías Vecino, die met links een halve meter naast schoot. De Romeinen leken een uiterst belangrijke zege te gaan boeken, totdat invaller Dumfries bij de tweede paal opdook en keuring raak kopte in de korte hoek: 1-1.

Daar is ‘ie: ???????????? ????????????????! ?

De Nederlander kopt vlak voor tijd de gelijkmaker tegen de touwen ??



Inter - Lazio: 1-1 ??#ZiggoSport #SerieA #InterLazio pic.twitter.com/NJI4PC90rI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 19, 2024

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties