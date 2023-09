Dennis te Kloese wil contract van steunpilaar verlengen: ‘Zou heel mooi zijn’

Maandag, 4 september 2023 om 18:51 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:17

Feyenoord hoopt het contract van Lutsharel Geertruida dit seizoen open te breken en te verlengen. Dat vertelt algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese in gesprek met RTV Rijnmond. De 23-jarige multifunctionele verdediger leek deze zomer naar RB Leipzig te vertrekken, maar de Duitsers schakelden uiteindelijk door naar Castello Lukeba.

Daardoor ging er een streep door de transfer van Geertruida, die uiteindelijk in De Kuip bleef. “Ik kan me heel goed voorstellen, en daar moeten we niet te makkelijk overheen stappen, dat het voor hem een teleurstelling is als je naar een grote competitie kan bij een club die net als wij Champions League-voetbal spelen”, zegt Te Kloese.

“Aan de andere kant moet ik hem wel een groot compliment geven voor zijn houding, instelling, persoonlijkheid en karakter om daar mee om te gaan”, aldus de beleidsman van de regerend landskampioen. De Telegraaf meldde begin augustus dat Geertruida de afgeketste transfer Leipzig kwalijk nam. De rechtspoot zou zelfs dusdanig teleurgesteld zijn in de Duitsers, dat ze hem in de toekomst niet meer hoeven te benaderen. Feyenoord hanteerde een vraagprijs van iets meer dan dertig miljoen euro en dat werd door kamp-Geertruida als reëel beschouwd.

Uiteindelijk ging de transfer dus niet door omdat die Roten Bullen voor Lukeba van Olympique Lyon kozen. Geertruida ligt nog tot medio 2025 vast in De Kuip en als het aan Te Kloese ligt, dan wordt die verbintenis dit seizoen verlengd. “Als Lutsha daar open voor zou staan, dan zou dat heel mooi zijn. Ik begrijp dat hij zowel professioneel als persoonlijk een keer een stap wil maken, maar voor ons is hij een meer dan gewaardeerde speler. Het is een fantastische speler, hij is niet voor niets een international en door meerdere clubs bekeken.”